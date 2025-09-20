जब खुद जंगल की राइड पर निकला शेर! पर्यटक वैन पर बैठ जंगल के राजा ने की साइटिंग- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल सफारी का रोमांच शेर और शेरनी के साथ दिखाई दे रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शेर टूरिस्ट वैन के आगे वाले बोनट पर खड़ा होकर आराम से जंगल की सैर कर रहा है, वहीं उसी वैन की छत पर शेरनी बैठी हुई है और दोनों मानो जंगल राइड का पूरा मजा ले रहे हैं, यह दृश्य देखने वालों की सांसें रोक देता है और लोग हैरानी जताते हुए इसे सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर रहे हैं.

जंगल सफारी पर निकला जंगल का राजा

वीडियो की शुरुआत में टूरिस्ट वैन धीरे-धीरे जंगल की पगडंडी पर चलती है, वैन के चारों ओर लोहे की मोटी जालियां लगी हैं जिससे यात्री सुरक्षित हैं. लेकिन इस वैन के बोनट पर खड़ा शेर आराम से आगे देख रहा है. शेरनी वैन की छत पर बैठकर पूरी नजाकत और शांति के साथ वातावरण का आनंद ले रही है, मानों दोनो शेर शेरनी तय करके निकले हैं कि आज तो छुट्टियां मनाने के लिए जंगल सफारी का ही आनंद लेना है. यह नजारा जंगली जीवन और मानव सुरक्षा का अद्भुत संतुलन दिखा रहा है.

पर्यटक बिना किसी डर के लेते रहे आनंद

जंगल गाइड और पर्यटक पूरी नजरों के सामने इस अद्भुत दृश्य को कैद कर रहे हैं, शेर और शेरनी की सहजता और सुरक्षा के बावजूद किसी भी तरह का डर या तनाव नहीं दिख रहा. वीडियो में जंगल के हरियाले दृश्य और पक्षियों की आवाजें भी माहौल को और जीवंत बना रही हैं, यह वीडियो wildlife प्रेमियों और सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को imvincentgao नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बात है, जंगल का राजा आज जंगल सफारी पर निकला है. एक और यूजर ने लिखा...भाई ट्रिप पूरी हो गई है, अब बाहर आ जा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....कैमरा चलाने वाला कभी किसी नहीं डरता. हर माहौल में वो क्लिप निकाल ही लेता है.

