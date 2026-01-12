26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?

26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान से जुड़ा होता है. इसी दिन देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना था. इस खास मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विरासत और एकता की झलक दिखाती है.

राष्ट्रपति, विदेशी मेहमान और कई वीवीआईपी की मौजूदगी के कारण इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त रहती है. यहां आम नागरिकों के लिए परेड देखना एक यादगार एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आप भी परेड देखने जाने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी नियम है जिन्हे आपको जानना और उनका पालन करना जरूरी है.

26 जनवरी की परेड के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर न सिर्फ एंट्री रोकी जा सकती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए और आप परेड के समय साथ में क्या ले जा सकते है और क्या नहीं.

क्यों रहता है हाई अलर्ट?

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और विदेशी मेहमानों की मौजूदगी रहती है. इसी वजह से कार्यक्रम वाली जगह और उसके आसपास हाई अलर्ट रहता है. दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हर दर्शक की सख्त जांच करती है ताकि किसी भी तरह की चूक न हो.

परेड में क्या ले जाना है सख्त मना?

सुरक्षा कारणों से परेड स्थल पर कई चीजें पूरी तरह प्रतिबंधित होती है. इनमें हथियार, चाकू, ब्लेड, कैंची, किसी भी तरह की तेजधार वस्तु, भारी बैग, नेल कटर, शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थ और ज्वलनशील सामान ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहता है. इसके अलावा बिना अनुमति पावर बैंक, सेल्फी स्टिक और लेजर लाइट ले जाने की भी इजाजत नहीं होती है. वहीं अगर आप प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़े जाते है तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

बैग में क्या रखें?

26 जनवरी को सुरक्षा जांच को आसान बनाने के लिए आप अपने साथ कम से कम सामान रखें. बैग में केवल जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पहचान पत्र, मोबाइल फोन और छोटी पानी की बोतल ही रखें. आपको बता दें कि पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है, क्योंकि बिना आईडी के एंट्री में दिक्कत आ सकती है. वहीं सुरक्षा जांच के समय सभी सामान जांच के लिए देना जरूरी होता है. ऐसे में केवल निर्धारित एंट्री और एग्जिट गेट का ही इस्तेमाल करें और पुलिस व सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. बच्चों और बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं, तो उन पर खास ध्यान रखें और ज्यादा भीड़ वाले इलाकों से बचें.

