India Vs Bangladesh Cricket Controversy: भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहे क्रिकेट विवाद में अब पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की है. हाल के दिनों में भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में बहुत तनाव आया है. इसकी शुरुआत इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से हुई. रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा था, लेकिन टीम ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया था. केकेआर के ऐसा करते ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैचों को भारत की जगह किसी अन्य वेन्यू पर शिफ्ट करने मांग रखी है. इस टूर्नामेंट का आगाज अगले महीने यानी 7 फरवरी से होने वाला है.

भारत में बांग्लादेश के कहां-कहां हैं मैच?

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को लीग चरण के चार मैच भारत में खेलने हैं, जिसमें 3 कोलकाता के ईडन गार्डन्स और 1 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मांग को आईसीसी ने खारीज कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी मांग पर अड़ा है कि वो सुरक्षा कारणों से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं भेजेगा. ऐसे में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है. हालांकि, इसकी संभावना बहुत ही कम है कि आईसीसी पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी.

भारत-श्रीलंका की मेजबानी में होगा टी20 वर्ल्ड कप

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगी. पाकिस्तान ने पहले ही आईसीसी के सामने ये बात कह दी थी. ऐसे में शेड्यूल भी उसी हिसाब से तैयार किया गया. वहीं, बांग्लादेश का मामला पूरी तरह से अलग है. बांग्लादेश ने आखिरी समय पर अपने वेन्यू बदलने की मांग रखी है. ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है. शेड्यूल के हिसाब होटल और ट्रैवलिंग के लिए टिकट की बुकिंग पहले ही की जा चुकी है. इस वजह से बांग्लादेश की मांग को पूरी नहीं की जा सकती है.

मुस्तफिजुर को क्यों किया गया था IPL 2026 से रिलीज?

भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही क्रिकेट विवाद की मुख्य वजह मुस्ताफिजुर रहमान बने हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि रहमान को केकेआर ने खरीदने के बाद क्यों रिलीज किया. दरअसल पूरा मामला ये है कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हिंसा का भारत में विरोध हो रहा है. इस विरोध में मुस्ताफिजुर का भी मुद्दा उठ गया और ये मांग की जाने लगी कि आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों का बायकॉट होना चाहिए. ऐसे में फिर बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का आदेश दिया था.