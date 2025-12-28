Video: मालिक के सामने कुत्ते को सफारी वैन से खींच ले गया लेपर्ड- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
सोशल मीडिया की दुनिया में जंगल से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं जो दिल दहला देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सन्न रह गए हैं. वीडियो में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों से भरी एक ओपन सफारी वैन नजर आती है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है. इस वायरल वीडियो में एक लेपर्ड अचानक सफारी वैन के बेहद करीब आ जाता है और वहां बैठे एक पालतू कुत्ते को झपटकर खींच ले जाता है.
सफारी वैन से कुत्ते को खींच ले गया लेपर्ड
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे होते हैं. वैन में कई लोग बैठे हैं और उन्हीं के बीच एक कुत्ता भी अपने मालिक के साथ मौजूद होता है. अचानक झाड़ियों से निकलकर एक लेपर्ड तेजी से सफारी वैन की ओर बढ़ता है. किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और लेपर्ड फुर्ती दिखाते हुए कुत्ते को अपने जबड़े में दबाकर वैन से नीचे खींच ले जाता है.
हवा की तरह आया, बचने का मौका ही नहीं दिया
इस दौरान वैन में बैठे पर्यटक दहशत में आ जाते हैं. कुछ लोग कुत्ते को बचाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन लेपर्ड की ताकत और रफ्तार के सामने सब बेबस नजर आते हैं. वीडियो में अफरा-तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है. कुछ सेकंड के भीतर ही लेपर्ड कुत्ते को लेकर जंगल की ओर गायब हो जाता है. हालांकि वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड बताया जा रहा है जिसका जिक्र यूजर्स कमेंट बॉक्स में करते दिखाई दे रहे हैं.
यूजर्स बोले, मालिक चाहता तो बच सकती थी जान
वीडियो को dhanjee.solanki नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई वीडियो एआई लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा...अपने कुत्ते को बचा भी तो सकता था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...काश कुत्ते को लेकर ही नहीं गया होता.
