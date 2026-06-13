Video: गाय बचाने के लिए कुत्तों के खाने में मिलाया जहर, मृत कुत्तों को खाकर गिद्धों की भी हो गई मौत- यूजर्स हैरान
कुत्तों को मारने के लिए गांव वालों ने जहरीले चांवल रखे, कुत्ते तो मर गए लेकिन उनकी लाश खाकर 25 गिद्धों की भी मौत हो गई...मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके के साथ-साथ सोशल मीडिया को भी झकझोर कर रख दिया है. यहां दर्जनों गिद्धों की मौत का मामला अब एक बड़े खुलासे के साथ सामने आया है. पहले जहां इस घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं, वहीं अब जांच में जो सच सामने आया है, वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है. यह मामला सिर्फ कुछ पक्षियों की मौत का नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही के खतरनाक परिणाम का उदाहरण बन गया है.
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
वन विभाग की जांच में सामने आया कि एक किसान ने अपने खेत में जहरीला चावल डाल रखा था. बताया जा रहा है कि यह चावल जानवरों को भगाने या मारने के इरादे से डाला गया था. इसी दौरान एक कुत्ते ने उस जहरीले चावल को खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद असली त्रासदी शुरू हुई. वायरल वीडियो में खेत में कई सारी गिद्धों की लाशों को पड़े हुए देखा जा सकता है जिन्हें देखकर गांव वाले भी हैरान हैं.
कुत्तों को मारने के लिए गांव वालों ने जहरीले चांवल रखे, कुत्ते तो मर गए लेकिन उनकी लाश खाकर 25 गिद्धों की भी मौत हो गई...मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है. pic.twitter.com/rgj3IWJLEF— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) June 13, 2026
जहर का बना मौत का चक्र
कुत्ते की मौत के बाद जब उसका शव खेत में पड़ा रहा, तो आसपास के गिद्ध उसे खाने के लिए वहां पहुंचे. गिद्ध, जो प्राकृतिक रूप से मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं, वही इस जहर के शिकार बन गए. एक-एक कर करीब 25 गिद्धों की मौत हो गई. अब यूजर्स तो यही कह रहे हैं कि मारना कुत्तों को था शिकार बेचारे कुत्तों के साथ साथ गिद्ध भी बन गए.
वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई गिद्ध मृत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य देखकर लोग हैरान और दुखी हैं. वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन और वन विभाग हरकत में आया और मामले की जांच तेज कर दी गई.
पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी
विशेषज्ञों का कहना है कि गिद्ध पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि वे मृत जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं. ऐसे में उनकी अचानक इतनी बड़ी संख्या में मौत होना एक गंभीर चिंता का विषय है. यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल कितनी बड़ी समस्या बन सकता है.
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यूजर्स के रिएक्शन
सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर गुस्सा और दुख जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘मानव लापरवाही का नतीजा’ बताया, तो कुछ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा...इस तरह से जहर देकर मारना गलता है, उन्हें आप नगरपालिका के हवाले कर सकते थे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारे गिद्धों को क्यों तोड़ा.
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