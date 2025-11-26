Video: कई बार पलटकर लोगों के ऊपर गिरा तेज रफ्तार पिकअप, फिर हुआ चमत्कार... सामने आया वीडियो

Nagur News: कर्नाटक के मडीकेरी–सोमवरपेट स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ, जहां नागूर के पास तेज रफ्तार से आती एक पिकअप अचानक मुड़ने की कोशिश में पलट गई. वीडियो में साफ दिखता है कि गाड़ी कितनी तेज गति से आ रही थी और मोड़ लेते ही उसका संतुलन बिगड़ गया. इस घटना में वाहन पलटते हुए सड़क पर आकर रुक गया और उसके ऊपर बैठे लोग बुरी तरह सड़क पर गिर पड़े.

दो बार पलटकर सीधी हुई पिकअप, नीचे दब गए लोग

यह हादसा उस समय हुआ जब पिकअप का ड्राइवर हाईवे पर तेज गति से गाड़ी चला रहा था. जैसे ही ड्राइवर ने अचानक मोड़ लिया, गाड़ी संतुलन खो बैठी और देखते ही देखते दो बार पलटते हुए सड़क पर जा गिरी. वीडियो में यह भी नजर आता है कि पिकअप की छत पर तीन से चार लोग बैठे हुए थे. गाड़ी के पलटते ही वे सभी सड़क पर जा गिरे. किसी को पास में गिरते देखा गया, तो एक व्यक्ति दूर जाकर गिर पड़ा. वह युवक तुरंत खुद उठकर भागने लगता है, जबकि दो-तीन लोग पिकअप के नीचे फंस गए थे.

ग्रामीणों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हालांकि गाड़ी पूरी तरह रुकते ही नीचे दबे लोग जैसे-तैसे धक्का देकर बाहर निकलते दिखे. हादसे के कुछ ही सेकंड बाद वहां आसपास मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को संभालने लगे. देखते ही देखते जगह पर भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घायल यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह हाईवे पहाड़ी मोड़ों से होकर गुजरता है, जहां अचानक मोड़ पर तेज गति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.