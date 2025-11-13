Video: बीच सड़क गिरा लोहे का पाइक, उसी के अंदर से बाइक घुसा ले गए लोग, बेंगलुरू का वीडियो वायरल

Bengaluru News : कभी-कभी शहर की सड़कों पर ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जो देखकर लोग हैरान हैं. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऐसा ही एक अजीबो-गरीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सड़क के बीचोंबीच एक बड़ा लोहे का पाइप पड़ा हुआ है, जिसने रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है. पैदल चलने वाले लोग तो किसी तरह किनारे से निकल जाते हैं, लेकिन बाइक और कार सवार वहीं फंस जाते हैं. ऐसे में एक युवक ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया.

पाइप को टनल की तरह किया इस्तेमाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक को पाइप के अंदर से ही निकालकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है. पाइप इतना बड़ा था कि उसके अंदर से बाइक धीरे-धीरे निकल गई. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

The only Tunnel Road needed in Bengaluru. pic.twitter.com/dPq4IHW5uA — Vije (@vijeshetty) November 12, 2025

वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर लोहे का लंबा पाइप पड़ा है और सामने बाइक सवार थोड़ा रुककर स्थिति देखता है. कुछ सेकंड सोचने के बाद वह बाइक को पाइप के अंदर से निकालने लगता है और सावधानी से पार कर लेता है. बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति इस पूरे कारनामे को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा होता है. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

ट्रैफिक से बचने का नया तरीका- यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो सामने आने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि जुगाड़ का बाप निकला ये शख्स तो किसी ने मजाक में कहा कि बेंगलुरु में ट्रैफिक से बचने का नया तरीका मिल गया. वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए कि सड़क पर इतना बड़ा पाइप आखिर पड़ा कैसे रहा और उसे हटाने के लिए किसी ने पहल क्यों नहीं की.