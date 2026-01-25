भारत और जापान की दोस्ती सिर्फ कूटनीति और बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि खाने की थाली तक पहुंच चुकी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में जापान के राजदूत ओनो केइची दिल्ली के मशहूर आंध्र भवन में देसी अंदाज में बिरयानी खाते नजर आ रहे हैं. न कांटा न चम्मच, बल्कि पूरी शान के साथ हाथों से बिरयानी खाते हुए उनका अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यह वीडियो न सिर्फ भारत के खाने की ताकत दिखा रहा है बल्कि संस्कृतियों के खूबसूरत मेल की मिसाल भी बन गया है.

हाथों से बिरयानी का स्वाद लेते दिखे जापान के राजदूत

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ओनो केइची आंध्र भवन की टेबल पर बैठे हैं और उनके सामने बिरयानी परोसी गई है. वह बड़े आराम से हाथों से बिरयानी उठाते हैं और मुस्कुराते हुए खाते नजर आते हैं. उनके चेहरे के हाव-भाव बता रहे हैं कि स्वाद उन्हें बेहद पसंद आ रहा है. खास बात यह है कि वीडियो के साथ उन्होंने खुद एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, “सुशी की तरह, इसे हाथ से खाने पर और भी ज्यादा स्वाद आता है”. बस फिर क्या था, यह लाइन सोशल मीडिया पर छा गई.

आंध्र भवन का खाने को लेकर अच्छा रहा है इतिहास

दिल्ली का आंध्र भवन पहले से ही अपने स्वादिष्ट और पारंपरिक खाने के लिए जाना जाता है. यहां की बिरयानी और साउथ इंडियन डिशेज का देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नाम है. ऐसे में जापान के राजदूत का यहां आकर देसी अंदाज में खाना खाना इस जगह की लोकप्रियता को और बढ़ा देता है. यह वीडियो दिखाता है कि भारतीय खाने का जादू सीमाओं से परे है.

यूजर्स बोले, बिरयानी की बात ही अलग है

वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर शेयर किया गया लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया. ऐसे में अब सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन्हें दिल्ली के छोले भटूरे भी खिलाओ. एक और यूजर ने लिखा...बिरयानी की बात ही और है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दुनिया में हर इंसान एक बार अगर बिरयानी खाले तो फिर उसी का फैन हो जाता है.

