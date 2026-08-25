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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?

'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?

CEC ज्ञानेश कुमार ने SIR पर कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की हिम्मत के साथ वोटर्स का सहयोग भी जरूरी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 11:51 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर कहा कि मतदाता सूची में बदलाव और जांच की प्रक्रिया के लिए सिर्फ चुनाव आयोग की कोशिश काफी नहीं है, बल्कि मतदाताओं का सहयोग भी जरूरी है. ज्ञानेश कुमार ने कहा, “SIR करने के लिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हिम्मत चाहिए, बल्कि वोटर्स का भी सहयोग चाहिए. हमें वोटर्स से वह सहयोग बहुत मिला.”

ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका का नाम लिए बिना ही कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया को दूसरे देशों में भी देखा और समझा जा रहा है. उनके मुताबिक, कई देश भारत के चुनाव आयोग के काम से सीखना चाहते हैं और अपने यहां भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाने में रुचि रखते हैं. बता दें कि हाल ही में अमेरिकी  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने SIR की तारीफ की थी.

चुनाव प्रक्रिया को समझना जरूरी

उत्तर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों से आए छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि युवाओं को चुनाव प्रक्रिया की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि ELC के जरिए छात्रों और युवा मतदाताओं को चुनाव से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा सकती है. इससे उन्हें मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलेगी. ज्ञानेश कुमार ने युवाओं को भारत की चुनाव व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदाता पंजीकरण, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया.

युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि युवा नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ना लोकतंत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है. अगर युवा मतदाता चुनाव व्यवस्था को समझेंगे और जानकारी के साथ मतदान करेंगे, तो इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की जानकारी और भागीदारी को बढ़ाना देश के लोकतांत्रिक भविष्य में निवेश जैसा है.

SIR क्या है?

SIR मतदाता सूची की विशेष जांच और संशोधन की प्रक्रिया है. इसके तहत मतदाता सूची में दर्ज नामों और संबंधित जानकारी की जांच की जाती है, ताकि योग्य मतदाताओं का नाम सूची में रहे और गलत या अपात्र प्रविष्टियों को नियमों के अनुसार ठीक किया जा सके.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Aug 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar DONALD Trump SIR
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