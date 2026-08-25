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हिरण को निगलने लगा खूंखार दरिंदा, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

मरे हुए हिरण को निगलने की कोशिश करता दिखा विशाल अजगर, खौफनाक VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल रहा है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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जंगल की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसका खौफनाक उदाहरण है. वीडियो में एक भारीभरकम अजगर मरे हुए हिरण के पास नजर आ रहा है और उसके शरीर को अपने शिकंजे में जकड़े हुए दिखाई देता है. सांप का विशाल शरीर और उसके पास पड़ा हिरण का शव देखकर पूरा मंजर इतना डरावना लग रहा है कि वीडियो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं.

हिरण के शव के चारों तरफ लिपटा दिखा अजगर

वायरल वीडियो में जमीन पर एक हिरण का शव पड़ा दिखाई देता है. उसके ठीक आसपास एक विशाल अजगर अपना शरीर लपेटे हुए है. सांप का एक हिस्सा हिरण के सिर के पास है, जबकि उसका मोटा शरीर शव के आसपास कई जगह से नजर आ रहा है. पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे अजगर अपने शिकार को निगलने की तैयारी कर रहा हो.

 
 
 
 
 
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इतना विशाल सांप देखकर डर जाएंगे आप

वीडियो में अजगर का आकार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना भारीभरकम है. उसका मोटा शरीर हिरण के आसपास फैला हुआ है और उसके शरीर पर बने पैटर्न इस पूरे दृश्य को और खौफनाक बना रहे हैं. जंगल में इस तरह आमने-सामने दिखने वाला मंजर किसी डरावनी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा.

मरे हुए हिरण को निगलना चाहता है अजगर?

वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि अजगर मरे हुए हिरण को निगलने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, वीडियो में घटना की पूरी जानकारी या यह साफ नहीं है कि हिरण की मौत कैसे हुई. ऐसे में सिर्फ वीडियो के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि हिरण को अजगर ने मारा था या उसे पहले से मरा हुआ शव मिला था.

शिकंजे में फंसा दिख रहा है पूरा शव

सबसे डरावना पल उस वक्त दिखाई देता है जब अजगर का शरीर हिरण के शव के आसपास पूरी तरह फैला नजर आता है. सांप का मुंह हिरण के सिर के पास दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह अपने बड़े शिकार को निगलने के लिए जगह तलाश रहा है. यही दृश्य वीडियो को बेहद खौफनाक बना रहा है.

सोशल मीडिया पर VIDEO देख सहमे लोग

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा अजगर पहली बार देखा है, जबकि कई यूजर्स ने वीडियो को बेहद डरावना बताया. एक यूजर ने लिखा कि जंगल में जिंदगी और मौत का खेल कितना खतरनाक होता है, ये वीडियो उसका उदाहरण है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अजगर को इतने बड़े शिकार के साथ देखना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

यह भी पढ़ें: अब करो चोरी... ट्रेन में फोन चोर को महिला ने ऐसे दबोचा कि वायरल हो गया वीडियो

जंगल की दुनिया का खतरनाक सच

दरअसल, जंगल में हर जानवर अपनी जरूरत के हिसाब से भोजन तलाशता है. बड़े अजगर अपने शिकार को पकड़कर शरीर से जकड़ सकते हैं और फिर उसे पूरा निगलने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस वायरल वीडियो में हिरण की मौत की असली वजह क्या थी और अजगर उसके साथ क्या कर रहा था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल वीडियो में दिखाई दे रहा विशाल अजगर और हिरण का शव ही इंटरनेट पर लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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