मराठी नहीं बोल पाया ऑटो ड्राइवर! ट्रेन में जबरन चढ़ाने लगा ऑटो; Video वायरल

भारत में कब, कहां, कैसा जुगाड़ देखने को मिल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं होता. ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे. वीडियो में एक ऑटोरिक्शा को सीधा ट्रेन के अंदर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है. यह अनोखा नजारा देखने वाले हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि आमतौर पर ट्रेन में सामान या लगेज तो चढ़ते देखा गया है, लेकिन पूरी की पूरी ऑटो को जबरन ट्रेन के डिब्बे में घुसाना अपने आप में किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, और यही कैप्शन अब हर कोई बोल रहा है.

वीडियो में दिख रहा अनोखा नजारा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग मिलकर एक ऑटोरिक्शा को धक्का देते हुए ट्रेन के दरवाजे से अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो बनाने वाले युवक ने इस पूरे मामले पर दावा किया है कि अगर महाराष्ट्र में नौकरी करने आना है, तो मराठी भाषा सीखकर आना जरूरी है, वरना यूपी, बिहार और झारखंड वापस जाना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि जिस ऑटो ड्राइवर की यह ऑटो है, उसे मराठी भाषा नहीं आती थी, जिसके चलते जब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उसे अपनी ऑटो के साथ वहां से भागना पड़ा. इसी अफरा-तफरी के बीच यह अनोखा नजारा कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

India is not for beginners😂



Transportation of an Autoricshaw by a Train. pic.twitter.com/w4A81XhIeS — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) August 23, 2026

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कमेंट्स में लोगों ने कहा- भारत देश महान है

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. ज्यादातर यूजर्स इस अनोखे नजारे को देखकर हंसी नहीं रोक पाए और जमकर मजेदार कमेंट्स करने लगे. कई लोगों ने लिखा कि भारत देश महान है, यहां पर हर चीज मुमकिन है, चाहे वह ट्रेन में ऑटो चढ़ाना ही क्यों न हो. कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय जुगाड़ टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना बताया, तो कुछ ने कैप्शन पर तंज कसते हुए कहा कि सच में इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, यहां हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता है. वहीं कुछ यूजर्स ने भाषा को लेकर बन रहे माहौल पर भी अपनी राय रखी और कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर मनोरंजन और चर्चा की वीषय बना हुआ है.

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