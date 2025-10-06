मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स

भारतीय रेलवे का जब नाम आता है तो जहन में जनरल बोगियां, सरपट दौड़ती ट्रेनें और चाय चाय की आवाजें गूंजने लगती हैं. लेकिन वंदेभारत और नई तकनीक ने भारतीय रेलवे को नई दिशा दी है. लेकिन इस बार भारतीय रेलवे ने जो वीडियो शेयर किया है उसे देखकर यूजर्स भी कह रहे हैं..." मेरा देश बदल रहा है" दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अमृत भारत ट्रेन की धुलाई किसी पाइप या बाल्टी से नहीं बल्कि ड्रोन से हो रही है. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग करता दिखा ड्रोन

दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए. वीडियो में एक ड्रोन ट्रैक पर खड़ी ट्रेन के सामने उड़ रहा है. खास बात ये है कि ड्रोन केवल उड़ नहीं रहा बल्कि ट्रेन की धुलाई भी कर रहा है. ड्रोन से तेज प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है जिसे ट्रेन पर डाला जा रहा है जिससे ट्रेन की वॉशिंग की जा रही है. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. क्योंकि पाइप और दूसरी मशीनों से ट्रेन धुलते हुए तो लोगों ने कई बार देखी है लेकिन ड्रोन से ट्रेन की वॉशिंग करना अपने आप में खास है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग वीडियो को लेकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Smart trains, Smarter cleaning✨

Drone-powered cleaning gives Amrit Bharat Express a pristine shine.#SpecialCampaign5.0 #SCDPM5_0 pic.twitter.com/GPmXqPjVAp — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 5, 2025

यूजर्स हुए हैरान, बोले मेरा देश बदल रहा है

वीडियो को @RailMinIndia नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर यही वीडियो चीन या जापान से आया होता तो लोग तारीफों के पुल बांध देते. एक और यूजर ने लिखा...मेरा देश बदल रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ट्रेन की सफाई होनी चाहिए, फिर वो कैसे भी हो हमें उससे मतलब नहीं.

