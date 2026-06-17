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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: समंदर में बसेगा 80,000 लोगों का शहर! 1 मील लंबी ‘फ्रीडम शिप’ का वीडियो देख चौंके यूजर्स

Video: समंदर में बसेगा 80,000 लोगों का शहर! 1 मील लंबी ‘फ्रीडम शिप’ का वीडियो देख चौंके यूजर्स

करीब 80,000 लोगों को समेटने वाला ‘फ्रीडम शिप’ प्रोजेक्ट एक तैरते शहर की तरह होगा, जिसमें अस्पताल, स्कूल और मॉल जैसी सभी सुविधाएं होंगी, हालांकि इसके लिए 16 बिलियन डॉलर की जरूरत होगी.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 10:32 AM (IST)
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समंदर के बीच एक ऐसा शहर, जहां घर, स्कूल, अस्पताल, बैंक और मॉल सब कुछ एक ही जगह मौजूद हों…सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब इसे हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है. करीब एक मील लंबे इस “तैरते शहर” को बनाने का दावा किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होगा. अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ, तो यह इंसानी इतिहास का सबसे अनोखा और विशाल समुद्री प्रोजेक्ट साबित हो सकता है.

क्या है ‘फ्रीडम शिप’ का पूरा प्लान

दरअसल, “फ्रीडम शिप” नाम का यह प्रोजेक्ट पहली बार 1990 के दशक में अमेरिकी इंजीनियर नॉर्मन निक्सन ने प्रस्तावित किया था. हालांकि, यह सालों तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा. अब एक क्रूज कंपनी ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक नहीं, बल्कि तीन-तीन जहाज बनाए जा सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसके लिए डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर और नेवल आर्किटेक्ट की टीम भी तैयार कर ली गई है.

जहाज नहीं, पूरा चलता-फिरता शहर

यह फ्रीडम शिप करीब 800 फीट चौड़ा और 30 मंजिल ऊंचा होगा. इसमें लगभग 50,000 लोग स्थायी रूप से रह सकेंगे, जबकि 10,000 मेहमान और 20,000 स्टाफ भी इसमें मौजूद रहेंगे. यानी कुल मिलाकर यह एक छोटे शहर जितनी आबादी को समेटेगा. इस जहाज में अस्पताल, स्कूल, बैंक, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और यहां तक कि कैसीनो जैसी सुविधाएं भी होंगी.

इतना बड़ा कि किसी पोर्ट पर नहीं लग पाएगा

इस जहाज की सबसे खास बात यह है कि यह इतना विशाल होगा कि किसी भी पोर्ट पर नहीं लग सकेगा. लोगों को इसमें आने-जाने के लिए छोटे जहाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इसे बनाने के लिए जहाज के हिस्सों को अलग-अलग बनाकर समुद्र में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी शिपयार्ड इतना बड़ा नहीं है जहां इसे एक साथ तैयार किया जा सके.

न्यूक्लियर पावर से चलेगा यह शहर

अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो फ्रीडम शिप को न्यूक्लियर एनर्जी से चलाने की योजना है. हालांकि, इसके लिए कंपनी को करीब 16 बिलियन डॉलर की भारी-भरकम फंडिंग जुटानी होगी. फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इसी फंडिंग को जुटाना है.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. कुछ यूजर्स ने इसे “भविष्य का शहर” बताया, तो कुछ ने कहा कि यह अमीरों के लिए एक अलग दुनिया बन जाएगी. वहीं कुछ लोग इसकी लागत और सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. कुल मिलाकर, यह प्रोजेक्ट लोगों के लिए जितना रोमांचक है, उतना ही हैरान करने वाला भी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 10:32 AM (IST)
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