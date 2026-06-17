समंदर में बसेगा 80,000 लोगों का शहर! 1 मील लंबी ‘फ्रीडम शिप’ का वीडियो देख चौंके यूजर्स

समंदर के बीच एक ऐसा शहर, जहां घर, स्कूल, अस्पताल, बैंक और मॉल सब कुछ एक ही जगह मौजूद हों…सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब इसे हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है. करीब एक मील लंबे इस “तैरते शहर” को बनाने का दावा किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होगा. अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ, तो यह इंसानी इतिहास का सबसे अनोखा और विशाल समुद्री प्रोजेक्ट साबित हो सकता है.

क्या है ‘फ्रीडम शिप’ का पूरा प्लान

दरअसल, “फ्रीडम शिप” नाम का यह प्रोजेक्ट पहली बार 1990 के दशक में अमेरिकी इंजीनियर नॉर्मन निक्सन ने प्रस्तावित किया था. हालांकि, यह सालों तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा. अब एक क्रूज कंपनी ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक नहीं, बल्कि तीन-तीन जहाज बनाए जा सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसके लिए डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर और नेवल आर्किटेक्ट की टीम भी तैयार कर ली गई है.

जहाज नहीं, पूरा चलता-फिरता शहर

यह फ्रीडम शिप करीब 800 फीट चौड़ा और 30 मंजिल ऊंचा होगा. इसमें लगभग 50,000 लोग स्थायी रूप से रह सकेंगे, जबकि 10,000 मेहमान और 20,000 स्टाफ भी इसमें मौजूद रहेंगे. यानी कुल मिलाकर यह एक छोटे शहर जितनी आबादी को समेटेगा. इस जहाज में अस्पताल, स्कूल, बैंक, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और यहां तक कि कैसीनो जैसी सुविधाएं भी होंगी.

इतना बड़ा कि किसी पोर्ट पर नहीं लग पाएगा

इस जहाज की सबसे खास बात यह है कि यह इतना विशाल होगा कि किसी भी पोर्ट पर नहीं लग सकेगा. लोगों को इसमें आने-जाने के लिए छोटे जहाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इसे बनाने के लिए जहाज के हिस्सों को अलग-अलग बनाकर समुद्र में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी शिपयार्ड इतना बड़ा नहीं है जहां इसे एक साथ तैयार किया जा सके.

न्यूक्लियर पावर से चलेगा यह शहर

अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो फ्रीडम शिप को न्यूक्लियर एनर्जी से चलाने की योजना है. हालांकि, इसके लिए कंपनी को करीब 16 बिलियन डॉलर की भारी-भरकम फंडिंग जुटानी होगी. फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इसी फंडिंग को जुटाना है.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. कुछ यूजर्स ने इसे “भविष्य का शहर” बताया, तो कुछ ने कहा कि यह अमीरों के लिए एक अलग दुनिया बन जाएगी. वहीं कुछ लोग इसकी लागत और सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. कुल मिलाकर, यह प्रोजेक्ट लोगों के लिए जितना रोमांचक है, उतना ही हैरान करने वाला भी.

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