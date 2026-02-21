हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAI समिट में ‘फैनबॉय मोमेंट’, जब यूट्यूबर ने सुंदर पिचाई से कहा- आप ही देते हैं मेरी सैलरी, वीडियो वायरल

AI समिट में ‘फैनबॉय मोमेंट’, जब यूट्यूबर ने सुंदर पिचाई से कहा- आप ही देते हैं मेरी सैलरी, वीडियो वायरल

‘Invest Aaj for Kal’ नाम के निवेश प्लेटफॉर्म के संस्थापक अनंत लाधा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि AI समिट के दौरान उनकी सीट सुंदर पिचाई से सिर्फ दो सीट दूर थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Feb 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में आयोजित India AI Summit 2026 में जहां दुनिया भर के दिग्गज नेता, टेक इंडस्ट्री के कप्तान, इनोवेटर्स और पॉलिसी मेकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर गंभीर मंथन कर रहे थे, वहीं इसी हाई-प्रोफाइल माहौल के बीच एक हल्का-फुल्का लेकिन दिल छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर छा गया. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट से यूट्यूबर बने अनंत लाधा के बीच हुई मजेदार बातचीत ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.

CA ने की गूगल सीईओ से बात, हल्का फुल्का हो गया माहौल

दरअसल, ‘Invest Aaj for Kal’ नाम के निवेश प्लेटफॉर्म के संस्थापक अनंत लाधा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि AI समिट के दौरान उनकी सीट सुंदर पिचाई से सिर्फ दो सीट दूर थी. मौका देखते ही उन्होंने पिचाई से बात शुरू की और मुस्कुराते हुए कहा, “Sir आप हर महीने मुझे पैसे देते हैं. Thank you.” लाधा के इस बयान पर पिचाई थोड़ा चौंके और पूछा, “As in?” तब लाधा ने जवाब दिया, “I am a YouTuber.” यह सुनते ही सुंदर पिचाई हंस पड़े और यहीं से दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई. लाधा के मुताबिक, इसके बाद दोनों के बीच Future growth mindset और टेक्नोलॉजी के बदलते दौर पर अच्छी चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

मुलाकात की सेल्फी की शेयर, यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

अनंत लाधा ने इस मुलाकात की कुछ सेल्फी भी शेयर कीं, जिनमें दोनों एक भरे हुए ऑडिटोरियम के बीच मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. यूजर्स ने न सिर्फ लाधा के आत्मविश्वास की तारीफ की, बल्कि सुंदर पिचाई की सादगी और सहजता को भी सराहा. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “अब Zuckerberg और Elon Musk का इंतजार है, शायद वो भी हर महीने पैसे देते हों.” वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “Fanboy moment से real conversation तक का सफर कमाल है. यही है असली नेटवर्किंग.”

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

Published at : 21 Feb 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
AI समिट में ‘फैनबॉय मोमेंट’, जब यूट्यूबर ने सुंदर पिचाई से कहा- आप ही देते हैं मेरी सैलरी, वीडियो वायरल
AI समिट में ‘फैनबॉय मोमेंट’, जब यूट्यूबर ने सुंदर पिचाई से कहा- आप ही देते हैं मेरी सैलरी
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
ट्रेंडिंग
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
94 साल की उम्र में भी एक्टिव दादा का फिटनेस सीक्रेट, पोती की पोस्ट से सोशल मीडिया पर हुई चर्चा
94 साल की उम्र में भी एक्टिव दादा का फिटनेस सीक्रेट, पोती की पोस्ट से सोशल मीडिया पर हुई चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
हेल्थ
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget