Social Media Viral Video: रेल हो या बस में अक्सर सीट को लेकर विवाद और मारपीट तो आपने कभी न कभी देखी ही होगी. लोग सीट के लिए किसी भी हद तक चाले जाते हैं. सीट के लिए लड़ाई झगड़ा होना बड़ी ही आम बात हो गई है. हाल ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें दो व्यक्ति ट्रेन की सीट को लेकर आपस में एक-दूसरे को पीटते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

बर्थ पर बैठे व्यक्ति का पैर खींचने लगा

वीडियो की शुरुआत में एक ट्रेन में काफी यात्री बैठे हुए हैं और वहीं एक व्यक्ति ट्रेन की ऊपरी बर्थ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर पहले से बैठा व्यक्ति, उसे रोकता हुआ नजर आ रहा है.

Kalesh b/w Two guys inside Indian Railways over seat issues pic.twitter.com/85EV8mDoRP — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 9, 2025

दोनों के बीच नोंकझोंक शुरू हो जाती है और नीचे खड़ा व्यक्ति बर्थ पर बैठे व्यक्ति का पैर खींचकर उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बर्थ पर बैठा व्यक्ति हटने को तैयार नहीं है. इसी दौरान नीचे खड़ा व्यक्ति उसके पैर को दांत से काटने लगता है और उसके बाद मामला ज्यादा खराब हो जाता है. दोनों के बीच भयंकर मारपीट होने लगती है.

दोनों ने एक-दूसरे को लात-घूंसे से मारा

बर्थ पर बैठा व्यक्ति नीचे खड़े व्यक्ति को जमकर पीटने लगता है. दोनों एक-दूसरे को लात-घूंसे मारने लगते हैं. आसपास के लोग इस खतरनाक लड़ाई को देख रहे हैं. किसी ने भी दोनों की लड़ाई छुड़ाने की कोशिश तक नहीं की.

काफी लोग इस लड़ाई का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने लगे. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर बहुत प्रतिक्रियाएं दी है. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.