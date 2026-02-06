Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खौफनाक घटना वायरल हो रही है, जिसने सभी को हिला कर रख दिया. हाल ही में एक मोबाइल की दुकान में एक लड़के के साथ गंभीर घटना घटी. वीडियो में देखा गया कि लड़का लिथियम बैटरी चबाने लगा और कुछ ही सेकंड में बैटरी फट गई. इस धमाके में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल लड़के को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई. घटना ने लोगों के बीच चेतावनी और डर दोनों पैदा कर दिया है.

दुकान में मौजूद लोग और आसपास के लोग घटना को देखकर सकते में आ गए. कई लोग सोशल मीडिया पर यह घटना देखकर चिंतित हो रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए ऐसे खतरों के बारे में. वीडियो में साफ़ दिखाई दे रहा है कि लिथियम बैटरी कितनी तेज़ी से फट सकती है और इससे गंभीर चोटें कैसे हो सकती हैं.

Shocking incident inside a mobile shop when a boy began chewing on a Lithium Phone Battery. Within seconds, the battery exploded, leaving him seriously injured. The injured boy was rushed for medical treatment pic.twitter.com/03MeyXz28p — Rosy (@rose_k01) February 5, 2026

खतरनाक क्यों है लिथियम बैटरी?

लिथियम बैटरी अन्य सामान्य बैटरियों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा संग्रहीत करती है. यदि इसके साथ छेड़छाड़ की जाए, इसे चबाया जाए या इसके तापमान और शॉर्ट सर्किट का ध्यान न रखा जाए, तो यह अचानक फट सकती है और गंभीर चोटें या आग का कारण बन सकती है. इस घटना ने साबित किया कि लिथियम बैटरी का गलत उपयोग बेहद खतरनाक हो सकता है.

चेतावनी और सुरक्षा सुझाव

एक यूजर ने कमेंट किया, “अन्य बैटरियों की तुलना में लिथियम बैटरी में उच्च ऊर्जा भंडार होता है. इसके साथ छेड़छाड़ न करें.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “बच्चों को कभी भी बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अकेले न देने चाहिए. लिथियम बैटरी बेहद संवेदनशील होती है और सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर बड़ा हादसा हो सकता है.”