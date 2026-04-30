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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगHimachal Road Accident Viral Video: मौत की छलांग! पहाड़ों पर रफ्तार का राजा बन रहा था काली कार वाला, मोड़ आया और...

Himachal Road Accident Viral Video: मौत की छलांग! पहाड़ों पर रफ्तार का राजा बन रहा था काली कार वाला, मोड़ आया और...

हिमाचल प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. इस वायरल क्लिप में एक काली कार खतरनाक रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर दौड़ती नजर आती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Apr 2026 05:14 PM (IST)
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Himachal Road Accident Viral Video: पहाड़ी क्षेत्र से अक्सर रोड़ एक्सीडेंट जैसी घटनाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. इस वायरल क्लिप में एक काली कार खतरनाक रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर दौड़ती नजर आती है. लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाए.

बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार उसकी रफ्तार के कारण मोड़ पर नियंत्रण खो बेठी और गहरी खाई में जा गिरी. इसी हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिससे एक बार फिर पहाड़ी इलाके में सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

पहाड़ों में कार ने खो दिया नियंत्रण, हुआ हादसा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार काफी तेज स्पीड में पहाड़ी रास्ते पर चल रही होती है. वहीं जैसे ही मोड़ आता है, ड्राइवर कार पर नियंत्रण खो देता है. कार पहले किसी चीज से टकराती है, जिसके बाद एयरबैग खुल जाते हैं और फिर सीधी खाई में गिर जाती है. बताया जा रहा है की खाई में गिरने के बाद कार में आग भी लग गई, जिससे हादसा और भयंकर हो गया.

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के अनुसार कुछ लोग इस हादसे की वजह टायर फटने को बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स का मानना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इसकी मुख्य वजह रही है. वहीं कुछ लोगों ने सड़क पर सेफ्टी बैरियर न होने को लेकर भी सवाल उठाए. इसके अलावा कुछ यूजर्स के अनुसार हादसे के समय कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चारों लोग जालंधर के बताए जा रहे थे.

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यूजर्स के रिएक्शन

पहाड़ों पर इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद यूजर्स भी अपने-अपने रिएक्शन देते हुए नजर आए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा पहाड़ों में धीरे चलने की सलाह यूं ही नहीं दी जाती है, एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है.

वहीं दूसरे ने कहा अगर यहां क्रैश बैरियर होता तो शायद जान बच सकती थी. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया स्पीड, ईगो और लापरवाही सड़क पर यही सबसे बड़े दुश्मन है. वहीं कुछ लोग ड्राइवर की तेज रफ्तार पर नाराज दिखे और कमेंट किया इतनी तेज स्पीड में पहाड़ों पर गाड़ी चलाना खुद को खतरे में डालना है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Car Falls Into Gorge Mountain Road Accident Himachal Road Accident Viral Video Viral Accident Video Speeding Car Crash Viral Video
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