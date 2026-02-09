Viral News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोटा के एक शोरूम में घटित एक चमत्कारिक घटना दिखाई दे रही है. आभूषण व्यापारी राज कुमार अपने कलेक्शन दिखा रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा. शोरूम में मौजूद सभी लोग सहम गए, क्योंकि स्थिति गंभीर थी और हर किसी को लगा कि तुरंत मदद नहीं मिली तो बड़ा हादसा हो सकता है.

हालांकि, शोरूम मालिक के बेटे की तुरंत हुई सूझबूझ ने इस घातक स्थिति को बदल दिया. उन्होंने तुरंत 10-15 मिनट तक लगातार सीपीआर (CPR) किया, जिससे राज कुमार की जान बच गई. कुछ ही समय बाद, राज कुमार चमत्कारिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होकर शोरूम से बाहर निकले. . पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, और वीडियो देखने वालों ने शोरूम और उसके मालिक की तारीफ करते हुए उनकी बहादुरी और समय पर की गई मदद को सराहा.

💥 Heart-Stopping Moment in Kota! 💥

A jewelry trader, Raj Kumar, suddenly suffered a heart attack while showing his collection at a showroom in Kota. ☠️

Thanks to the quick thinking of the showroom owner’s son, who performed CPR for 10–15 minutes, Raj Kumar’s life was saved! 🙏… pic.twitter.com/A7I3j8soKz — The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 8, 2026

जान बचाने में सीपीआर की अहमियत

इस घटना ने साफ कर दिया कि जीवन संकट की स्थिति में तुरंत और सही कदम उठाना कितना अहम होता है. अगर शोरूम मालिक के बेटे ने तुरंत सीपीआर नहीं किया होता, तो परिणाम गंभीर हो सकते थे.

जागरूकता और सीख

वीडियो को देखकर कई लोगों ने टिप्पणी की कि जीवनरक्षक तकनीकें हर किसी को आनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “शुरुआती दौर में सीपीआर जीवन बचाने का सबसे अच्छा तरीका है. इसे स्कूल, विश्वविद्यालय और हर कार्यस्थल पर सिखाया जाना चाहिए.”

आपातकालीन तैयारी की सीख

एक अन्य यूजर ने लिखा, ऐसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि हर व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता और आपातकालीन तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए. जीवन संकट किसी भी समय और किसी के साथ भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है.