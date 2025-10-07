हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: हर जगह मस्ती ठीक नहीं! गेट पर लटकी युवती, खंभे से टकराई, 2 सेकंड में खेल खत्म, वीडियो वायरल

Video: हर जगह मस्ती ठीक नहीं! गेट पर लटकी युवती, खंभे से टकराई, 2 सेकंड में खेल खत्म, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर खौफनाक हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवती चलती ट्रेन के गेट पर लटकी हुई रील बना रही है और किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर जो हुआ वो डराने वाला था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 02:18 PM (IST)
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना एक नए-नए स्टंट के वीडियो वायरल होते रहते हैं. आए दिन रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवती चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटकी हुई है, जबकि उसके साथी ने उसे पकड़ा हुआ है. वो ऐसा करते हुए रील बनावा रही होती है, लेकिन ये रील जानलेवा हो जाएगी इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था. 

देखिए हादसे का खौफनाक वीडियो

वीडियो में देखा गया युवती ट्रेन के गेट पर आधे से ज्यादा लटकी हुई थी और उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था, ताकि वो गिरे नहीं. युवती बड़े ही मजे से रील बनवा रही होती है, लेकिन अचानक युवती एक खंभे से टकरा जाती है, जिसके चलते उसका हाथ छुट जाता है और वह नीचे गिर जाती है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवती कितनी बुरी तरह से खंभे से टकराती है और अचानक नीचे गिर जाती है. वीडियो में देखा गया कि युवती कितनी ऊपर से नीचे गिरती है. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में युवती की जान बचती है या नहीं, लेकिन इस घटना में युवती का साथ देने वालों की भी उतनी ही गलती है, जितनी की युवती की थी. उन्हें ऐसा करने से युवती को रोकना चाहिए था.

लोगों ने युवती की लापरवाही पर सवाल उठाए

वीडियो को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि ये घटना कितनी दर्दनाक और खतरनाक थी.एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी को जोखिम में डाल सकती है, जैसा कि वीडियो में साफ देखा गया है कि युवती का रील बनाना कितना खतरनाक साबित हुआ.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसे युवती की बेवकूफी बताई. लोगों ने कहा कि इस तरह कि हरकत करना समाज में गलत संदेश देना है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. 

Published at : 07 Oct 2025 02:18 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
