"नहीं थम रही अचानक मौत" जिम करते हुए युवक को आया अटैक और तोड़ दिया दम! दिल दहला रहा वीडियो

जिम में फिट रहने के लिए पसीना बहाना आजकल लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन कभी-कभी यही फिटनेस की चाह डरावनी सच्चाई में बदल जाती है. पिछले कुछ सालों में वर्कआउट के दौरान अचानक मौत के मामलों ने लोगों को पहले ही डरा रखा था, और अब श्रीनगर से सामने आया एक नया वीडियो इस डर को और गहरा कर रहा है. इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया है. कुछ ही सेकंड में एक सामान्य वर्कआउट खौफनाक हादसे में बदल गया.

वर्कआउट के बीच अचानक बिगड़ी हालत

जानकारी के मुताबिक यह मामला श्रीनगर के बडगाम इलाके का है, जहां एक युवक जिम में वर्कआउट कर रहा था. वीडियो में दिखता है कि युवक पहले सामान्य तरीके से एक्सरसाइज करता नजर आता है, लेकिन अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगती है. वह घबराकर बैठ जाता है, जैसे उसे कुछ असहज महसूस हो रहा हो.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

कुछ ही सेकंड में गिरा बेसुध

कुछ ही पलों में स्थिति और गंभीर हो जाती है. युवक बैठने के बाद अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है. आसपास मौजूद लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. यह पूरा दृश्य इतना अचानक और डरावना है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है.

सोशल मीडिया पर डर और सवाल

यह CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच डर का माहौल बना रहा है. यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम में ऐसे हादसे क्यों बढ़ रहे हैं. कोई इसे हार्ट अटैक से जोड़ रहा है, तो कोई ओवरवर्कआउट और हेल्थ चेकअप की कमी को वजह बता रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

यूजर्स की कांप गई रूह

वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन काफी डरावने और चिंताजनक हैं, जहां कई लोग लिख रहे हैं कि “अब जिम जाने से भी डर लगने लगा है”, तो कुछ कह रहे हैं “हेल्थ चेकअप के बिना भारी वर्कआउट खतरनाक हो सकता है”. कई यूजर्स ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि फिटनेस के चक्कर में शरीर की क्षमता से ज्यादा दबाव डालना जानलेवा साबित हो सकता है. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल