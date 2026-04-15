बस स्टैंड पर भरभराकर गिरा झज्जा, दबने से यात्री की हुई दर्दनाक मौत, सामने आया भयानक वीडियो

मौत कब किसे कहां किस हालत में आएगी कोई नहीं जानता. ऐसी ही अचानक मौत का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जो बस अड्डे पर बस पकड़ने जा रहा था उसके ऊपर स्टैंड की छत का छज्जा गिरा और उसकी मौत हो गई, जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है. वीडियो में जिस तरह से झज्जा गिरने से हादसा हुआ है वो वाकई दिल दहला देने वाला है, इंटरनेट यूजर्स अब इस हादसे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यात्री पर गिरा बस स्टैंड का छज्जा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो गुजरात के वडोदरा का बताया जा रहा है, वीडियो में एक यात्री बस स्टैंड के छज्जे के नीचे चलते हुए बस पकड़ने जा रहा है, लेकिन तभी ऐसा हादसा होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है. वीडियो में दिख रहा है कि इस यात्री के ऊपर बस स्टैंड का पूरा छज्जा भरभराकर गिर जाता है जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है.

वायरल वीडियो ने कंपाई लोगों की रूह

दावा किया जा रहा है कि वडोदरा बस स्टैंड पर नरसिंह भाई दवे बस पकड़ने जा रहे थे कि तभी बस स्टैंड पर बना छज्जा अचानक उन पर गिर पड़ा, छज्जा गिरने के बाद कैमरा फ्रेम में केवल धूल ही धूल का गुबार उठता है और पब्लिक इधर उधर भागने लगती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखकर लोग खौफ खा रहे हैं.

यूजर्स बोले, संबंधित लोगों पर हो सख्त कार्रवाई

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हर जगह केवल आम आदमी मर रहा है. एक और यूजर ने लिखा...इस छज्जे को बनाने वाले ठेकेदार पर मुकदमा होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मौत कब किसे कहां आ जाए कोई नहीं जानता.

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