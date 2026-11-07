ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगGuinness World Record: इस शख्स ने 2 दशक ने नहीं बनाई दाढ़ी, ठोका गिनीज बुक का दावा; मामला वायरल

Guinness World Record: इस शख्स ने 2 दशक ने नहीं बनाई दाढ़ी, ठोका गिनीज बुक का दावा; मामला वायरल

क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो अपने बालों की बजाय दाढ़ी बढ़ाना पसंद करता है? अमेरिका के इस शख्स ने दो दशक तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई. देखते ही देखते इसकी लंबाई 5 फीट से ज्यादा हो गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Nov 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

आमतौर पर लोग अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर हेयरकट और शेविंग करवाते रहते हैं. कुछ लोग दाढ़ी को छोटा रखना पसंद करते हैं, तो कुछ स्टाइलिश लुक के लिए उसे अलग-अलग अंदाज में रखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है, जिसने करीब 20 साल तक अपनी दाढ़ी को छुआ तक नहीं और उसे बढ़ने दिया?

सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन अमेरिका के एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया है. उसने अपनी दाढ़ी को इतना लंबा कर लिया कि अब उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. खास बात यह है कि उसकी दाढ़ी की लंबाई किसी आम इंसान की हाइट के आसपास पहुंच गई है. इस अनोखे कारनामे की चर्चा अब दुनियाभर में हो रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेंडिंग
Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
ट्रेंडिंग
Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो
मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऑफिस की दिवाली पार्टी में अंकल ने मचाया धमाल, डांस देख झूम उठे यूजर्स
ऑफिस की दिवाली पार्टी में अंकल ने मचाया धमाल, डांस देख झूम उठे यूजर्स

54 साल के Matthew Hey ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

इस शख्स का नाम Matthew Hey है. वह अमेरिका के Baldwin City, Kansas में रहते हैं और उनकी उम्र 54 साल है. Matthew ने अपनी प्राकृतिक दाढ़ी के एक लॉक को 5 फीट 3 इंच यानी करीब 1.603 मीटर तक बढ़ा लिया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें किसी जीवित पुरुष की सबसे लंबी प्राकृतिक दाढ़ी के लॉक का रिकॉर्ड दिया है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पहले रिकॉर्ड धारक Rudolf Martino को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी दाढ़ी का लॉक 3 फीट 6 इंच लंबा था. यह जानना बेहद जरूरी है कि यह रिकॉर्ड सबसे लंबी पूरी दाढ़ी का नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से बने सबसे लंबे Beard Lock का है. सबसे लंबी दाढ़ी का अलग रिकॉर्ड कनाडा के सरवन सिंह के नाम है, जिनकी दाढ़ी की लंबाई 8 फीट 3 इंच दर्ज की गई थी.

बच्चों की एक बात ने बदल दिया दाढ़ी रखने का अंदाज

Matthew की इतनी लंबी दाढ़ी के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है. वह पहले भी दाढ़ी रखते थे, लेकिन उसे सामान्य लंबाई में ही रखते थे. करीब दो दशक पहले कुछ बच्चों ने उनसे उनकी दाढ़ी में चोटी बनाने के लिए कहा. बच्चों की इस बात पर Matthew ने अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया. उन्हें इसका लुक पसंद आने लगा और उन्होंने इसे कटवाना बंद कर दिया. धीरे-धीरे उनकी दाढ़ी के बाल आपस में उलझकर एक प्राकृतिक लॉक का रूप लेने लगे. समय के साथ इसकी लंबाई बढ़ती चली गई. बताया जाता है कि उनकी दाढ़ी हर साल करीब 3 से 4 इंच तक बढ़ती रही. देखते ही देखते यह इतनी लंबी हो गई कि मैथ्यू इसे अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट की तरह लपेट सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 6 फीट 8 इंच लंबे शख्स के लिए छोटा पड़ा प्लेन का वॉशरूम, वीडियो वायरल

जमीन तक पहुंचती है दाढ़ी

पांच फीट से ज्यादा लंबी दाढ़ी रखना सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, रोजमर्रा की जिंदगी में इसे संभालना उतना ही मुश्किल है. मैथ्यू की दाढ़ी अब इतनी लंबी हो चुकी है कि खुली छोड़ने पर जमीन तक पहुंच जाती है. ऐसे में उन्हें रोजमर्रा के काम करने के लिए इसे कई बार मोड़कर बांधना पड़ता है. उनकी दाढ़ी की देखभाल का तरीका भी काफी सामान्य है. वह इसे साफ रखने के लिए शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं. खास बात यह है कि वह इसे ट्रिम नहीं करवाते. Matthew ने अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए अमेरिका के Independence, Missouri में आधिकारिक माप करवाया था. इस दौरान उनकी दाढ़ी को एक बड़े लकड़ी के बोर्ड पर फैलाकर नापा गया.

दाढ़ी से ज्यादा अपने शौक को देते हैं महत्व

इतनी लंबी दाढ़ी होने के बावजूद Matthew का कहना है कि उनकी पहचान सिर्फ उनके चेहरे के बालों से नहीं है. उन्हें कारों और कंप्यूटर का काफी शौक है. खासतौर पर Mazda RX-7 कार और Amiga कंप्यूटर में उनकी दिलचस्पी है. इसके अलावा उन्हें वेटलिफ्टिंग, वीडियो गेम खेलना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद है. Matthew के मुताबिक, उनके दोस्त उन्हें दाढ़ी से ज्यादा उनके इन शौक के लिए जानते हैं. हालांकि सार्वजनिक जगहों पर लोग अक्सर उनकी दाढ़ी देखकर हैरान हो जाते हैं. कई लोग उनसे पूछते हैं कि क्या यह असली है. वहीं कुछ लोग उनके अलग लुक को देखकर उन्हें जज भी करते हैं.

लोगों को दिया खास संदेश

Matthew का मानना है कि किसी व्यक्ति को उसके लुक के आधार पर नहीं आंकना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे दूसरों के प्रति दयालु रहें, चाहे उनका पहनावा या दिखने का अंदाज कैसा भी हो. फिलहाल मैथ्यू अपनी दाढ़ी कटवाने के मूड में नहीं हैं. उनका कहना है कि वह इसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि कभी-कभी वह सोचते हैं कि उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली दाढ़ी की कीमत कितनी हो सकती है और क्या इसका बीमा भी कराया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग्स, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेंडिंग
Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
ट्रेंडिंग
Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो
मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऑफिस की दिवाली पार्टी में अंकल ने मचाया धमाल, डांस देख झूम उठे यूजर्स
ऑफिस की दिवाली पार्टी में अंकल ने मचाया धमाल, डांस देख झूम उठे यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
दिल्ली NCR
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
ओटीटी
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
बिहार
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget