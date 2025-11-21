Video: नया ट्रेंड आ गया! शादी में झाग से नहाते लोगों का वीडियो वायरल, लोग बोले- यमुना नदी से लाए हैं
Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शादी समारोह में झागों की मशीन से निकलते सफेद बुलबुले मेहमानों पर बरस रहे हैं और सब झाग से भिगते हुए डांस कर रहे हैं.
Funny Viral Video: शादियों के दौरान आपने मस्ती-मजाक होते तो देखा ही होगा, लेकिन कभी-कभी यहीं मस्ती मजाक इतना उफान मार जाती है कि देखने वालों का हंस-हंसकर बुरा हाल हो जाता है. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी समारोह के दौरान कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि शादी समारोह में झागों की मशीन से निकलते सफेद बुलबुले मेहमानों पर बरस रहे हैं. इसे देखकर यह लग रहा है कि यहां शादी नहीं, बल्कि फोम पार्टी चल रही हो.
झाग से लथपथ हो गए मेहमान
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि कई सारे लोग डांस करते नजर आ रहे हैं और वहीं पास में एक बड़ा झाग मशीन(फोम जनरेटर) खड़ा है, जिसमें से लगातर सफेद झाग निकलता दिखाई दे रहा है. वह सभी लोगों को भिगो रहा है और सभी झाग से भिगते हुए डांस कर रहे हैं.
लगता है यमुना का पूरा झाग यहां टैंकर में भर कर छोड़ दिया गया है 😂— aejaz kousar (@MDaejazAlam1) November 20, 2025
इवेंट कम वाशिंग मशीन का ओवरफ्लो ज्यादा लग रहा है कहीं डिटर्जेंट डालो वाला ऐंड ना शुरू हो जाए
Credit:- Original Creator 🤪 pic.twitter.com/L6pEaCsntS
वीडियो में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जो झागों के बीच नाच-गान कर रहे हैं. सभी पूरी तरह से झाग से लथपथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़ा मजा आ रहा है. वह हंसते-खेलते हुए एक-दूसरे पर झाग फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. पहर तरफ झाग फैला हुआ नजर आ रहा है, मानो स्टेज पूरा बादलों से ढक गया हो.
यूजर्स ने फनी कमेंट्स की लगा दी लाइन
मेहमान बड़े ही मजे से झाग में डांस करने का आनंद ले रहे हैं. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के तमाम मजेदार और फनी कमेंट्स सामने आ रहे है. कुछ लोगों ने कहा कि ये झाग देखकर लग रहा है, जैसे किसी ने पूरी वाशिंग मशीन ही उलट दी हो. वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि सभी को यमुना में जाकर डुबकी लगा लेनी चाहिए. एक यूजर ने कहा कि चलो रोजाना तो पानी से नहाते हैं, आज झाग से नहा लिया. इस तरह के मजेदार कमेंट्स वीडियो पर लगातार आ रहे हैं.
