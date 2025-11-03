बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल

शादियों में खुशियां, नाच-गाना और पकवानों का मजा तो आम बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी का जश्न उस वक्त रणभूमि में बदल गया जब ‘चिकन फ्राई’ परोसने को लेकर मामूली कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. जहां एक ओर दूल्हा-दुल्हन के घर में शहनाई बज रही थी, वहीं दूसरी ओर चिकन की एक प्लेट ने पूरे माहौल की मिठास में मिर्च डाल दी.

चिकन फ्राई को लेकर शादी में चले लात घूंसे

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेहमान आपस में एक दूसरे को कूटने और पीटने पर उतारू हैं. कोई लात घूंसे मार रहा है तो कोई प्लेट फेंक कर मार रहा है. वीडियो में शादी के गार्डन में बुरी तरह से भगदड़ मच गई है और लोग मामले को जानने की उत्सुक्ता में इधर से उधर भागते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में शादी की रौनक हिंसक माहौल में बदल चुकी है. घटना के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के बीच शादी की रस्में पूरी कराई.

सर्विंग को लेकर हुई बहस?

मामला बिजनौर जिले के एक गांव का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि शादी में घरातियों ने मेहमानों के लिए मांसाहारी व्यंजन तैयार किए थे. सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मेहमानों के एक ग्रुप ने चिकन फ्राई की सर्विंग को लेकर आपत्ति जताई. बहस बढ़ी और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया. बस फिर क्या था, चिकन फ्राई को लेकर मेहमानों के बीच आपस में ही लात घूंसे चल गए.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन्हें देखकर लग रहा है कि भारत में किस कदर खाने को लेकर लोग पागल हैं. एक और यूजर ने लिखा...अरे इन्हें कोई चिकन दे दो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, चिकन के लिए झगड़ गए.

