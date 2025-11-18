मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हे को सामने देखकर दुल्हन की आंखों में एक पल में खुशी और प्यार का सैलाब उमड़ आया. उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक रोमांटिक वेडिंग मोमेंट का वीडियो इस समय रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोर रहा है. यह घटना एक शादी के मेहंदी समारोह (Mehendi Ceremony) की है, जिसे दुल्हन के घर पर पारंपरिक तरीके से आयोजित किया गया था. दुल्हन, अपने परिवार और दोस्तों के बीच बैठी थी, उसके हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी सज रही थी. पूरा माहौल उत्साह और खुशी से भरा हुआ था. तभी, समारोह के बीच में, दूल्हे ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से एंट्री ली. इस सरप्राइज एंट्री से दुल्हन पूरी तरह से भौंचक्की रह गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हे को सामने देखकर दुल्हन की आंखों में एक पल में खुशी और प्यार का सैलाब उमड़ आया. उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
मेंहदी फंक्शन पर दुल्हन को सरप्राइज देने पहुंचा दूल्हा फिर जमकर किया डांस
अपने प्यार को सामने देखकर दुल्हन अपनी जगह पर टिक नहीं पाई. हाथों में ताजी लगी मेहंदी की परवाह किए बिना, वह तेजी से उठकर घर के बाहर आ गई. इसके बाद, जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ, वह किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था. दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को गले लगाया और फिर खुशी से झूमते हुए, 'साजन जी घर आए' (Saajan Ji Ghar Aaye) गाने पर धमाकेदार डांस करना शुरू कर दिया. उनके चेहरे की बेजोड़ खुशी और एक्साइटमेंट यह दर्शा रही थी कि उनका बंधन कितना मजबूत और प्यार भरा है. इस डांस ने पूरे माहौल में एक नई ऊर्जा भर दी. रिश्तेदार और दोस्त हूटिंग (Hooting) करते और तालियां बजाते नजर आए.
डांस के बाद दिए तोहफे
डांस के बाद, दूल्हे ने दुल्हन के लिए लाए गए प्यार भरे तोहफों से उसे चौंका दिया. दूल्हे ने पहले अपनी दुल्हन को उसके पसंदीदा चॉकलेट्स (Chocolates) और एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता (Bouquet) भेंट किया. इन छोटे लेकिन प्यारे तोहफों को देखकर दुल्हन भावुक (Emotional) हो गई. उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए.
फिर घुटनों पर बैठ कर दिया दुल्हन को प्रपोज
लेकिन, सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था. भावनाओं के चरम पर पहुंचते ही, दूल्हे ने वह किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी. उसने तत्काल घुटनों पर बैठकर अपनी दुल्हन को फिर से प्रपोज कर डाला. यह दूसरा प्रपोजल उनके रिश्ते की शुरुआत की याद दिलाता था और दुल्हन के लिए यह पल जीवन भर की यादगार बन गया.
