मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल

मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हे को सामने देखकर दुल्हन की आंखों में एक पल में खुशी और प्यार का सैलाब उमड़ आया. उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Nov 2025 08:49 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक रोमांटिक वेडिंग मोमेंट का वीडियो इस समय रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोर रहा है. यह घटना एक शादी के मेहंदी समारोह (Mehendi Ceremony) की है, जिसे दुल्हन के घर पर पारंपरिक तरीके से आयोजित किया गया था. दुल्हन, अपने परिवार और दोस्तों के बीच बैठी थी, उसके हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी सज रही थी. पूरा माहौल उत्साह और खुशी से भरा हुआ था. तभी, समारोह के बीच में, दूल्हे ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से एंट्री ली. इस सरप्राइज एंट्री से दुल्हन पूरी तरह से भौंचक्की रह गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हे को सामने देखकर दुल्हन की आंखों में एक पल में खुशी और प्यार का सैलाब उमड़ आया. उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

मेंहदी फंक्शन पर दुल्हन को सरप्राइज देने पहुंचा दूल्हा फिर जमकर किया डांस

अपने प्यार को सामने देखकर दुल्हन अपनी जगह पर टिक नहीं पाई. हाथों में ताजी लगी मेहंदी की परवाह किए बिना, वह तेजी से उठकर घर के बाहर आ गई. इसके बाद, जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ, वह किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था. दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को गले लगाया और फिर खुशी से झूमते हुए, 'साजन जी घर आए' (Saajan Ji Ghar Aaye) गाने पर धमाकेदार डांस करना शुरू कर दिया. उनके चेहरे की बेजोड़ खुशी और एक्साइटमेंट यह दर्शा रही थी कि उनका बंधन कितना मजबूत और प्यार भरा है. इस डांस ने पूरे माहौल में एक नई ऊर्जा भर दी. रिश्तेदार और दोस्त हूटिंग (Hooting) करते और तालियां बजाते नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MEENU GOSWAMI ♪★♪ (@goswami_meenu)

डांस के बाद दिए तोहफे

डांस के बाद, दूल्हे ने दुल्हन के लिए लाए गए प्यार भरे तोहफों से उसे चौंका दिया. दूल्हे ने पहले अपनी दुल्हन को उसके पसंदीदा चॉकलेट्स (Chocolates) और एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता (Bouquet) भेंट किया. इन छोटे लेकिन प्यारे तोहफों को देखकर दुल्हन भावुक (Emotional) हो गई. उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

फिर घुटनों पर बैठ कर दिया दुल्हन को प्रपोज

लेकिन, सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था. भावनाओं के चरम पर पहुंचते ही, दूल्हे ने वह किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी. उसने तत्काल घुटनों पर बैठकर अपनी दुल्हन को फिर से प्रपोज कर डाला. यह दूसरा प्रपोजल उनके रिश्ते की शुरुआत की याद दिलाता था और दुल्हन के लिए यह पल जीवन भर की यादगार बन गया.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 18 Nov 2025 08:49 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: दुकान में घुसे खूंखार लुटेरे ने दुकानदार पर किया हमला तभी छोटी बच्ची की इस हरकत से पिघला दिल- वीडियो देख लोग हैरान
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
