ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है. वीडियो में कुछ लोगों को जाल की मदद से आवारा कुत्तों को पकड़कर ले जाते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान कुत्तों की दर्दभरी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसने कई लोगों को भावुक कर दिया. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं. अब यह मामला सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पशु प्रेम और लोगों की सुरक्षा के बीच एक बड़ी बहस बन गया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की शिकायत के बाद की गई. शिकायत में कुछ कुत्तों को ‘आक्रामक’ बताया गया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई. वीडियो में साफ दिखता है कि टीम जाल डालकर कुत्तों को पकड़ रही है और उन्हें गाड़ी में ले जाया जा रहा है.

Disturbing scenes from #GreaterNoida.



Community dogs can be heard crying as they are caught with nets and taken away, reportedly over RWA grievances using the "aggressive dog" clause.



A worrying pattern has emerged in several Noida society chats—first provoking, hitting,… pic.twitter.com/onoih7fsn2 — Voiceforthevoiceless (@pawsunmute) June 11, 2026

‘आक्रामक’ बताने पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन कुत्तों को आक्रामक घोषित किस आधार पर किया गया. पशु प्रेमियों का कहना है कि कई बार कुत्तों को पहले परेशान किया जाता है, उन्हें मारा-पीटा जाता है और बाद में उन्हें ‘खतरनाक’ बताकर हटाने की मांग की जाती है. उनका कहना है कि सिर्फ शिकायत के आधार पर किसी जानवर को आक्रामक मान लेना सही नहीं है.

मानवीय तरीके से कार्रवाई की मांग

पशु कल्याण से जुड़े लोगों का कहना है कि कुत्तों को पकड़ना अगर जरूरी भी हो, तो उसे मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि नसबंदी और टीकाकरण जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, लेकिन इस दौरान जानवरों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए.

दूसरी तरफ क्या कह रहे लोग

वहीं कुछ लोग इस कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर कुत्ते सच में आक्रामक हैं, तो लोगों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. कुछ यूजर्स ने कहा कि जाल से पकड़ना एक कानूनी तरीका है और इसमें गलत कुछ भी नहीं है.

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सोशल मीडिया पर बंटी राय

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. एक तरफ जहां कुछ लोग इसे क्रूरता बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जरूरी कार्रवाई मान रहे हैं. किसी ने इसे “जानवरों के साथ अन्याय” कहा, तो किसी ने “सुरक्षा के लिए जरूरी कदम” बताया. वीडियो को @pawsunmute नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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