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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल

Video: ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा में जाल से कुत्तों को पकड़ने का वीडियो वायरल होते ही बहस छिड़ गई. कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, तो पशु प्रेमी इसे अमानवीय तरीका करार दे रहे हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 07:09 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है. वीडियो में कुछ लोगों को जाल की मदद से आवारा कुत्तों को पकड़कर ले जाते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान कुत्तों की दर्दभरी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसने कई लोगों को भावुक कर दिया. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं. अब यह मामला सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पशु प्रेम और लोगों की सुरक्षा के बीच एक बड़ी बहस बन गया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की शिकायत के बाद की गई. शिकायत में कुछ कुत्तों को ‘आक्रामक’ बताया गया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई. वीडियो में साफ दिखता है कि टीम जाल डालकर कुत्तों को पकड़ रही है और उन्हें गाड़ी में ले जाया जा रहा है.

‘आक्रामक’ बताने पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन कुत्तों को आक्रामक घोषित किस आधार पर किया गया. पशु प्रेमियों का कहना है कि कई बार कुत्तों को पहले परेशान किया जाता है, उन्हें मारा-पीटा जाता है और बाद में उन्हें ‘खतरनाक’ बताकर हटाने की मांग की जाती है. उनका कहना है कि सिर्फ शिकायत के आधार पर किसी जानवर को आक्रामक मान लेना सही नहीं है.

मानवीय तरीके से कार्रवाई की मांग

पशु कल्याण से जुड़े लोगों का कहना है कि कुत्तों को पकड़ना अगर जरूरी भी हो, तो उसे मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि नसबंदी और टीकाकरण जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, लेकिन इस दौरान जानवरों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए.

दूसरी तरफ क्या कह रहे लोग

वहीं कुछ लोग इस कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर कुत्ते सच में आक्रामक हैं, तो लोगों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. कुछ यूजर्स ने कहा कि जाल से पकड़ना एक कानूनी तरीका है और इसमें गलत कुछ भी नहीं है.

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सोशल मीडिया पर बंटी राय

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. एक तरफ जहां कुछ लोग इसे क्रूरता बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जरूरी कार्रवाई मान रहे हैं. किसी ने इसे “जानवरों के साथ अन्याय” कहा, तो किसी ने “सुरक्षा के लिए जरूरी कदम” बताया. वीडियो को @pawsunmute नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 07:08 AM (IST)
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