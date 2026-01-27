Jaipur Viral Video: गूगल मैप्स से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो हमें सही रास्ते बताते हैं, जबकि कुछ वीडियो गूगल मैप्स से जुड़ी लापरवाही को दर्शाते हैं. वैसा ही इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि जयपुर में गणतंत्र दिवस के दिन शहर के मशहूर बिरला मंदिर में गूगल मैप्स की मदद से सफर कर रहे एक ड्राइवर ने कार को सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर उतार दिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह बात सामने आई कि यह घटना किसी शरारत की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि गूगल मैप्स की गलत दिशा बताने की वजह से यह हादसा हुआ है. बताया जाता है कि बाहर से एक परिवार जयपुर शहर घूमने आया था और मंदिर दर्शन के लिए गूगल मैप्स के जरिए बिरला मंदिर तक पहुंचने का रास्ता खोज रहा था. मैप में दिखाए गए रास्ते को फॉलो करते हुए उसने गलती से कार को उस मार्ग पर उतार दिया, जो असल में पैदल यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए बनी सीढ़ियां थीं.

सतर्कता से टला बड़ा हादसा - वायरल वीडियो

ये वीडियो जयपुर से सामने आया है, जहां गूगल मैप्स के जरिए जा रहे लोग सीढ़ियों पर अटक गए. घटना बिरला मंदिर की है. गूगल मैप्स से जा रहे ड्राइवर ने कार को मंदिर की सीढ़ियों पर उतार दिया, ये घटना बीते दिन हुई. एक परिवार जयपुर शहर घूमने आया था...गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई .#jaipur… pic.twitter.com/bscdiKVtwE — ABP News (@ABPNews) January 27, 2026

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को कंट्रोल किया. कार पर सीढ़ियों पर फंसी जाने की जो स्थिति थी, वह बेहद नाजुक थी. जरा सी चूक एक बड़ी घटना को जन्म दे सकती थी. करीब 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद कार को सुरक्षित नीचे उतारा गया. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई.

यूजर्स ने गूगल मैप्स पर उठाए सवाल

इस घटना का पूरा वीडियो एक व्यक्ति ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गजब वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर हैरानी जता रहे हैं और गूगल मैप्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कई यूजर्स ने इसे तकनीक पर आंख बंद कर भरोसा करने का नतीजा बताया है.