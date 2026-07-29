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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पालतू कुत्ते की मौत के बाद टूट गया मालिक, नदी में बहाई लाश, फिर फूट-फूटकर रोया

Video: पालतू कुत्ते की मौत के बाद टूट गया मालिक, नदी में बहाई लाश, फिर फूट-फूटकर रोया

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही कुत्ता नदी में गिरता है, शख्स जोर-जोर से रोने लगता है और अपने पालतू साथी को पुकारता रहता है. उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस किया जा सकता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 06:30 PM (IST)
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इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद पूरी तरह टूटता हुआ नजर आता है. वह पुल पर खड़ा होकर पहले अपने कुत्ते को आखिरी बार प्यार से देखता है, फिर भारी मन से उसकी लाश नदी में बहा देता है. इसके बाद जो होता है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग नदी में कुत्ते की लाश फेंकने को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं.

आखिरी बार देखा, फिर नदी में बहा दिया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स नदी के पुल पर खड़ा है और उसकी गोद में उसके पालतू कुत्ते की लाश है. वह कुछ देर तक उसे बड़े प्यार से निहारता है, मानो आखिरी बार अपने सबसे प्यारे साथी को देख रहा हो. इसके बाद वह रोते हुए कुत्ते की लाश नदी में फेंक देता है. यह पल इतना भावुक होता है कि देखने वालों की भी आंखें नम हो जाती हैं.

कुत्ते को पुकार-पुकारकर रोने लगा मालिक

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही कुत्ता नदी में गिरता है, शख्स जोर-जोर से रोने लगता है और अपने पालतू साथी को पुकारता रहता है. उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस किया जा सकता है. यह दृश्य देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग भावुक हो गए और कहा कि पालतू जानवर परिवार का ही हिस्सा बन जाते हैं. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही कुत्ते को नदी में फेंका जाता है तो कुत्ते का मालिक कुत्ते को हाथ से इशारा कर जोर जोर से रोने लगता है जिसे देखकर इंटरनेट का दिल पिघल गया है. वीडियो अब वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने कहा कि अपने पालतू साथी को खोने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी किसी जानवर से सच्चा प्यार किया हो. वहीं कुछ लोगों ने नदी में कुत्ते की लाश फेंकने पर नाराजगी जताई और कहा कि जानवर का अंतिम संस्कार या सुरक्षित तरीके से दफन किया जाना चाहिए था. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है, इसलिए इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 06:30 PM (IST)
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