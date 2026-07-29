पालतू कुत्ते की मौत के बाद टूट गया मालिक, नदी में बहाई लाश, फिर फूट-फूटकर रोया

इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद पूरी तरह टूटता हुआ नजर आता है. वह पुल पर खड़ा होकर पहले अपने कुत्ते को आखिरी बार प्यार से देखता है, फिर भारी मन से उसकी लाश नदी में बहा देता है. इसके बाद जो होता है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग नदी में कुत्ते की लाश फेंकने को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं.

आखिरी बार देखा, फिर नदी में बहा दिया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स नदी के पुल पर खड़ा है और उसकी गोद में उसके पालतू कुत्ते की लाश है. वह कुछ देर तक उसे बड़े प्यार से निहारता है, मानो आखिरी बार अपने सबसे प्यारे साथी को देख रहा हो. इसके बाद वह रोते हुए कुत्ते की लाश नदी में फेंक देता है. यह पल इतना भावुक होता है कि देखने वालों की भी आंखें नम हो जाती हैं.

I know the pain of losing a beloved companion. Over the last six years, we have lost many rescued dogs despite doing everything possible to save them. Every loss leaves a scar that never truly fades.



But even in that moment of grief, giving them a dignified burial or cremation… pic.twitter.com/8gqgrQJevM — Vidit Sharma 🇮🇳 (@TheViditsharma) July 27, 2026

कुत्ते को पुकार-पुकारकर रोने लगा मालिक

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही कुत्ता नदी में गिरता है, शख्स जोर-जोर से रोने लगता है और अपने पालतू साथी को पुकारता रहता है. उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस किया जा सकता है. यह दृश्य देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग भावुक हो गए और कहा कि पालतू जानवर परिवार का ही हिस्सा बन जाते हैं. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही कुत्ते को नदी में फेंका जाता है तो कुत्ते का मालिक कुत्ते को हाथ से इशारा कर जोर जोर से रोने लगता है जिसे देखकर इंटरनेट का दिल पिघल गया है. वीडियो अब वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने कहा कि अपने पालतू साथी को खोने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी किसी जानवर से सच्चा प्यार किया हो. वहीं कुछ लोगों ने नदी में कुत्ते की लाश फेंकने पर नाराजगी जताई और कहा कि जानवर का अंतिम संस्कार या सुरक्षित तरीके से दफन किया जाना चाहिए था. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है, इसलिए इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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