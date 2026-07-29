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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआपसी झगड़े में सिरफिरे ने महिला को दिया छत से धक्का, सामने आया वीडियो

आपसी झगड़े में सिरफिरे ने महिला को दिया छत से धक्का, सामने आया वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छत पर खड़े पति पत्नी में विवाद हो रहा है जैसा कि वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 05:30 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पति पत्नी के बीच की लड़ाई ने जानलेवा मोड़ ले लिया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों का दिल दहल गया है. वीडियो में एक बहसबाजी के दौरान गुस्साया पति अपनी पत्नी को छत से धक्का दे देता है जिसके बाद घर में चीख पुकार मच जाती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान भी हैं और आग बबूला भी हो रहे हैं. वीडियो देखकर आपको भी लगेगा कि कैसे छोटा सा विवाद एक बड़े हादसे में बदल जाता है और हमें भनक भी नहीं लगती.

शख्स ने महिला को छत से दे दिया धक्का

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छत पर खड़े पति पत्नी में विवाद हो रहा है जैसा कि वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है. वीडियो में आगे दिखता है कि शख्स छत पर खड़ा दीवार बना रहा होता है और महिला उसके पास खड़ी उससे बहस कर रही होती है. तभी शख्स का गुस्सा बढ़ जाता है और वो महिला के करीब चला जाता है, लेकिन बावजूद इसके महिला का न तो गुस्सा थमता है और न ही उसकी बहस. और इसके बाद जो होता है वो आपका दिल दहला देने के लिए काफी है.

मुंह के बल लुढ़कते हुए नीचे गिरी महिला

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स महिला के करीब जाकर उसे छत से धक्का दे देता है, धक्के के बाद महिला सीढ़ियों से बुरी तरह लुढ़कते हुए नीचे आ गिरती है. ये सब देखकर वीडियो बना रही लड़की उसे बचाने दौड़ती है और वहां कोहराम मच जाता है. महिला के गिरते ही कैमरा एंगल भी बिगड़ जाता है और केवल चीख पुकार सुनाई देने लगती हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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हैरान रह गए यूजर्स

वीडियो को creat_or10kk नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गुस्से पर हमेशा काबू रखना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...एक महिला गिर गई है और लोग फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना झगड़ा भी नहीं करना चाहिए कि सामने वाला अपना आपा खो दे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 05:30 PM (IST)
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