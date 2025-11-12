Video: ऑटो चलाते वक्त रील देखता और शेयर करता नज़र आया ड्राइवर, लड़की ने बना लिया वीडियो

Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि लोग हर जगह फोन में ही खोए रहते हैं, चाहे सड़क पर चल रहे हों या वाहन चला रहे हों. लेकिन कभी-कभी यही लत हादसे की वजह बन सकती है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने लोगों को चौंका दिया.

ऑटो ड्राइवर ने चलते ऑटो में देखी रील

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ऑटो में सफर कर रही है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है. ऑटो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी सामान्य है, लेकिन तभी लड़की नोटिस करती है कि ऑटो ड्राइवर फोन में व्यस्त है, वह इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है और उन्हें अपने दोस्तों को भेज भी रहा है, वो भी चलते ऑटो में.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ड्राइवर का पूरा ध्यान फोन पर है, जबकि ऑटो भीड़भाड़ वाली सड़क से गुजर रहा है. यह देखकर लड़की पहले तो हैरान रह जाती है, फिर खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है. उसने अपने फोन से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया.

लड़की ने ड्राइवर को टोका

बाद में लड़की ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसने मजाकिया लहजे में लिखा कि मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन साथ ही उम्मीद थी कि उसका डाटा पैक जल्द खत्म हो जाए. हालांकि उसने बताया कि आखिरकार उसने ड्राइवर से कहा कि वह चलते ऑटो में फोन का इस्तेमाल बंद करे, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है.

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोगों ने इसे बेहद गैरजिम्मेदाराना और खतरनाक बताया. यूजर्स का कहना है कि ऐसे ड्राइवर न केवल अपनी जान खतरे में डालते हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करते हैं.