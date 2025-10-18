सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया वीडियो वायरल होता है, लेकिन इस बार जो क्लिप चर्चा में है, उसने इंटरनेट यूजर्स को हैरान भी किया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया. वायरल वीडियो में एक लड़की ‘मुझे साजन के घर जाना है’ गाने पर रील बना रही है. सुनने में तो ये सामान्य लगता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब लड़की अपना डांस किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक गली में बैठे आवारा कुत्ते के साथ करने लगती है. बस फिर क्या था, यूजर्स कब किसे छोड़ते हैं. उन्होंने दीदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

कुत्ते के साथ रील बनाने लगी लड़की

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की किसी मोहल्ले की सड़क पर रील बना रही है. बैकग्राउंड में ‘मुझे साजन के घर जाना है’ गाना बज रहा है. कैमरा चालू होते ही वह सड़क किनारे बैठे एक कुत्ते के पास जाती है. पहले वह उसके आगे के दोनों पैर पकड़कर डांस करने की कोशिश करती है, जैसे कोई पार्टनर के साथ झूम रहा हो. कुत्ता पहले तो शांत बैठा रहता है, लेकिन जब लड़की उसके पैरों को पकड़कर उठाने और हवा में घुमाने लगती है, तो वह बेचारा असहज होकर हिलने लगता है.

डांस करते हुए डोगेश में दिखाई दिया साजन

वीडियो में लड़की कुत्ते के साथ ऐसे डांस कर रही है मानों उसे डोगेश में ही अपना साजन दिखाई दे रहा हो. कुत्ता भी बेचारा इतना असहज हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है. हालांकि इस तरह की रील बनाने में दोनों का ही नुकसान हो सकता था. कुत्ते को चोट लग सकती थी और कुत्ता भी अपना बचाव करने के लिए हमला कर सकता था. अब यूजर्स ने भी लड़की को खरी खरी सुना दी है.

यूजर्स ने सुनाई खरी खोटी, तो किसी ने लिए मजे

वीडियो को @sharma_k_deepak नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रील बनाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...अरे दीदी वो आपके साजन नहीं हैं वो तो डोगेश भाई हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....लगता है कुत्ते को भी मजा आ रहा था, वरना ऐसा काटता कि फिर कभी रील नहीं बना पाती.

