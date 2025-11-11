Social Media Viral Video: हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखकर लोग या तो दंग रह जाते हैं या फिर तारीफ करने लगते हैं. इंसान में अगर हिम्मत और समझदारी हो तो वह किसी भी मुश्किल हालात से निपट सकता है, फिर चाहे मामला ऑफिस में घुसे सांप का ही क्यों न हो. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने जिस तरह से ऑफिस के अंदर छिपे सांप को आसानी से पकड़कर बाहर निकाला, उसे देखकर लोग हैरान रह गए.

देखा, समेटा और चल दी लड़की

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंस के साथ नजर आती है. वह कंप्यूटर टेबल के पीछे जाती है, जहां सांप छिपा हुआ होता है. पहले वह ध्यान से इधर-उधर देखती है, फिर अचानक झुककर हाथ बढ़ाती है और सांप की पूंछ पकड़ लेती है. इतना खतरनाक सांप होने के बावजूद लड़की के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखता.

सांप की अब कुछ इज्जत ही नहीं रही। बहन जी कुछ तो इज्जत कर लेते। ये क्या होता है

देखा, पकड़ा, समेटा, और चल दिए गोद में उठाकर मानो जैसे कोई अपना हो। pic.twitter.com/DNhRRpQ7DR — सुकून (@Sukoon_Dilon_ki) November 9, 2025

जैसे ही वह सांप को पकड़ती है, सांप बार-बार छूटकर इधर-उधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बड़ी ही समझदारी और सावधानी से उसे कसकर थामे रहती है. थोड़ी देर बाद वह उसे धीरे से उठाकर एक बोरी में डाल देती है. पूरा ऑफिस उस वक्त हैरान रह जाता है कि आखिर इतनी हिम्मत लड़की में आई कहां से.

लड़की ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बोरी को गोद में उठाकर ऑफिस से बाहर जाती है. बताया जा रहा है कि बाद में उसने उस सांप को किसी सुरक्षित जंगल इलाके में छोड़ दिया, ताकि उसे किसी को नुकसान न पहुंचे.

लोगों ने इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दी है. किसी ने लिखा कि इतनी हिम्मत तो कई लड़कों में भी नहीं होती. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अगर मेरे ऑफिस में ऐसा होता तो मैं छुट्टी लेकर घर भाग जाता. वहीं कई लोगों ने लड़की की सूझबूझ और शांत दिमाग की तारीफ की.