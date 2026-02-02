हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 

मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 

वायरल हो रहे वीडियो में पहले कुछ लड़कियां आपस में बातचीत करती नजर आती है. फिर उनमें से एक लड़की मेट्रो में खड़ें एक लड़के के पास जाती है और फिर उससे इंस्टाग्राम आईडी मांग लेती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Feb 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली मेट्रो से आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. वहीं इस समय भी दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर समाज में मौजूद दोहरे मापदंडों पर बहस छेड़ दी है. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में पहले कुछ लड़कियां आपस में बातचीत करती नजर आती है. फिर उनमें से एक लड़की मेट्रो में खड़े एक लड़के के पास जाती है और फिर उससे इंस्टाग्राम आईडी मांग लेती है. उस लड़की की सहेलियां इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हाे जाता है और इस पर लोगों के अलग अलग- रिएक्शन भी सामने आने लगते हैं. 

मेट्रो में लड़की को पसंद आया लड़का 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jyotsana51400 नाम के अकाउंट्स से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो में सफर के दौरान एक लड़की को एक लड़का पसंद आ जाता है. वहीं वह लड़की अपनी सहेलियों से आपस में बातचीत करती है. इसके कुछ ही देर बाद लड़की सीधे उस लड़के से उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगने पहुंच जाती है. वह लड़की, लड़के से इंस्टाग्राम आईडी ले भी लेती है. वहीं  लड़का भी बिना किसी हिचक के अपनी इंस्टा आईडी दे देता है और मुस्कुराता नजर आता है. वीडियो का यह पार्ट इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज और कमेंट्स आ चुके हैं. 

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

यह  वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर यही हरकत किसी लड़के ने की होती, तो क्या प्रतिक्रिया वही रहती. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि वो तो वाकई सोचने वाली बात है, अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता तो शायद उसे क्रीप या स्टाल्कर कहा जाता. वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया जब लड़की ऐसा करती है तो उसे कॉन्फिडेंट या बोल्ड कहा जाता है, यही समाज का दोहरा मापदंड है. इसके अलावा कई लोगों ने इस वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने कमेंट किया सब कुछ पहले से प्लान होता है, ये वीडियो भी स्क्रिप्टेड लग रहा है. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा यह भी स्क्रिप्टेड ही लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो को समाज की बदलती दिशा से जोड़कर देखा और कमेंट किया कुछ टाइम था जब लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं, अब ऐसा टाइम आ गया है जब लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं. तो वहीं किसी ने लड़के को ही नसीहत दे डाली और कमेंट किया लड़का ही मूर्ख है, किसी भी अजनबी को अपनी इंस्टा आईडी देकर खुश हो रहा है.

ये भी पढ़ें-पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 02 Feb 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Delhi Metro Viral Video VIRAL VIDEO Trenidng News Girl Asks Instagram ID
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
बॉलीवुड
'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल
'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से नहीं की जा सकती तुलना', बोले अरुण गोविल
जनरल नॉलेज
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
नौकरी
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget