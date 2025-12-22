कहते हैं टैलेंट और मोहब्बत को जाहिर करने का कोई मंच नहीं होता. इसे जहां मौका मिले वहां जाहिर कर दें तो या तो हस्ती बन जाती है या फिर लंका लग जाती है. एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का मॉल में पब्लिक के बीच लड़की को न केवल प्रपोज करता है बल्कि उसकी मांग भरकर मंगलसूत्र भी पहना देता है. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

मॉल में लड़के ने सभी के सामने लड़की को किया प्रपोज

दरअसल, सोशल मीडिया पर गाजियाबाद के एक मॉल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का और लड़की मॉल के सेंटर में खड़े हैं. देखने वालों की भीड़ लगी है. इतने में लड़का लड़की के सामने घुटनों के बल बैठता है और उसे प्रपोज कर देता है. कुछ देर तक तो लड़की को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद लड़की इस प्रपोजल को एक्सपेप्ट कर लेती है और खुद भी घुटनों के बल बैठकर लड़के को गले लगा लेती है. इसके बाद जो होता है वो तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है.

Ghaziabad's Gaur Central mall: A guy Proposed to a girl first, then made her wear sindoor and mangalsutra

pic.twitter.com/6erAoiQFS5 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 21, 2025

पहले भरी मांग फिर पहनाया सिंदूर

लड़की जैसे ही लड़के को गले लगाती है वैसे ही लड़का अपनी जेब से सिंदूर निकालता है और लड़की को लगा देता है. इतना ही नहीं, लड़का जेब से मंगलसूत्र भी निकालता है और लड़की को ऐसे पहनाता मानों उसकी दुल्हन सामने बैठी है, इसके बाद लड़की काफी इमोशनल हो जाती है और कपल गले लग जाता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, बड़े खतरनाक लोग हैं

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई मॉल में फेरे भी ले लेते. एक और यूजर ने लिखा...भाई आप लोगों के मम्मी पापा पीटते नहीं हैं क्या. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं, बगैर शादी के पति पत्नी बने हुए हैं.

