'वो अलग लेवल का बंदा था' दूल्हा दुल्हन ने स्टेज पर फहराया पोस्टर, देखकर पानी पानी हुए घरवाले- वीडियो वायरल
Viral Video: दूल्हा और दुल्हन शादी के जोड़े में स्टेज पर खड़े हैं. दोनों के गले में वरमाला डली हुई है. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी भी मेहमान ने नहीं की थी.
आजकल की शादियों में दूल्हा-दुल्हन कुछ अलग और नया करने के चक्कर में ऐसे-ऐसे कारनामे कर देते हैं, जो सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं. ऐसा ही एक बेहद हैरान करने वाला और मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक दूल्हा-दुल्हन अपनी शादी के स्टेज पर सबके सामने कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे मेहमान शर्म से पानी-पानी हो जाते हैं.
वरमाला के बाद स्टेज पर हुआ 'पोस्टर लॉन्च'
जैसा कि सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है, दूल्हा और दुल्हन शादी के जोड़े में स्टेज पर खड़े हैं. दोनों के गले में वरमाला डली हुई है. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी भी मेहमान ने नहीं की थी. दूल्हा और दुल्हन मिलकर एक बड़ा सा बैनर खोलते हैं, जिसे आमतौर पर फिल्मों के प्रमोशन या किसी नेता के स्वागत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस पोस्टर पर नीचे की तरफ दूल्हा-दुल्हन की फोटो छपी है और ऊपर एक छोटे बच्चे की तस्वीर लगी हुई है.
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पोस्टर पर लिखी बात पढ़कर मेहमानों ने बंद कर लीं आंखें
इस पोस्टर पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है "9 महीने रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं." शादी के ठीक बाद बच्चे के आने की ऐसी एडवांस घोषणा देखकर शादी में आए बड़े-बुजुर्ग और मेहमान दंग रह गए. जहां आज के समय में लोग ऐसी बातें करने में थोड़ा शर्माते हैं, वहीं इस नए जोड़े ने पूरी महफिल के सामने इसका पोस्टर ही लगा दिया. इस नजारे को देखकर स्टेज के आस-पास खड़े लोग हंसने लगे तो कुछ रिश्तेदार शर्म के मारे इधर-उधर देखने लगे.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए जमकर मजे
यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है और लोग इस पर एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई, आज के जमाने के दूल्हा-दुल्हन सच में बहुत एडवांस हैं, मेहमानों को पहले ही दिन गुड न्यूज की तारीख बता दी." दूसरे यूजर ने लिखा, "शादी में आए फूफा जी और जीजा जी तो यह पोस्टर देखकर पक्का शर्मा गए होंगे." वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "लगता है दूल्हा-दुल्हन फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए अपनी शादी को भी फिल्म की तरह रिलीज कर रहे हैं."
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