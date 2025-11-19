Video: रील बनवा रही थी लड़की, पेट पर आकर बैठ गया बंदर, देखते ही उड़े होश, वीडियो वायरल

Viral Funny Video: आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का ट्रेंड इस कदर बढ़ गया है कि लोग खूबसूरत जगहों पर जाकर घंटों वीडियो शूट करते रहते हैं. पेड़ों पर चढ़ना, टहनियों पर बैठना, माउंटेन व्यू के साथ पोज देना, यह सब अब सामान्य बातें हो गई हैं, लेकिन कई बार इसी चक्कर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो रील को तो वायरल बना ही देती हैं, साथ ही देखने वालों को हैरानी और हंसी दोनों देती हैं. ऐसी ही एक मजेदार घटना का वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की की रील बनाने की कोशिश अचानक डर में बदल जाती है.

पेड़ की मोटी टहनी पर लेटकर लड़की बनवा रही थी रील

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की किसी खूबसूरत, हरियाली से भरी जगह पर गई हुई है. वह एक पेड़ की मोटी टहनी पर आराम से लेटी हुई है और मोबाइल कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए किसी ट्रेंडी गाने पर पोज दे रही है. माहौल बिल्कुल शांत है, सब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी ऊपर से एक छोटा-सा बंदर पेड़ की डालियों के बीच से तेजी से नीचे उतरता है. लड़की शायद उसे देख भी नहीं पाती और अचानक बंदर धड़धड़ाता हुआ सीधे उस पर कूद पड़ता है.

View this post on Instagram A post shared by Sai Naidu G (@sainaidug)

घटना के बाद ठहाके मारकर हंसे लोग

जैसे ही बंदर उसके ऊपर गिरता है, लड़की डर से चीख मारती है और बिना कुछ सोचे-समझे टहनी से नीचे कूद जाती है. डर इतनी तेजी से लगता है कि वह भागते हुए अपने परिजनों की तरफ चली जाती है. जैसे ही वह सुरक्षित पहुंचती है, आसपास के लोग हंसने लगते हैं.

उन्हें शायद यह मजेदार लगा कि लड़की पूरी तरह रील बनाने में खोई हुई थी और उसे आसपास की हलचल तक का अंदाजा नहीं हुआ. इंटरनेट पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं मजेदार हैं. एक यूजर ने लिखा कि बंदर भाई ने तो शूटिंग का पूरा सीन ही बिगाड़ दिया. दूसरे ने कहा कि रील का चस्का एक दिन भारी पड़ेगा.