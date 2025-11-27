Viral Funny Video: कभी-कभी स्कूल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिन्हें देखकर सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि टीचर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी ऐसी ही मजेदार घटना दिखाई देती है. क्लास में पढ़ाई चल रही थी, तभी मैडम ने एक लड़के को पास बुलाया क्योंकि उसके हाथ में आईफोन का कवर था, जिसे देखकर लगा कि शायद वह फोन लेकर आया है, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला गया, वहां मौजूद सभी लोगों की हंसी छूट गई, क्योंकि इस फोन बॉक्स में आईफोन नहीं, बल्कि पराठा रखा था.

आईफोन का बॉक्स देख मैडम ने लड़के को बुलाया

वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है कि क्लास में शांति से पढ़ाई चल रही है. तभी मैडम की नजर एक लड़के पर पड़ती है, जिसके हाथ में आईफोन का कवर नजर आता है. मैडम को पहले लगा कि शायद बच्चा फोन लेकर आया है, इसलिए वह उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि जरा दिखाओ, इसमें क्या है.

Achar Lana bhul gya Earbuds mai 😂😂😂😂 pic.twitter.com/LS6xEM3R0L — Harry  (@hariom5sharma) November 25, 2025

लड़का बड़े आराम से आईफोन का कवर लेकर मैडम के पास पहुंच जाता है. वहां मौजूद बच्चों को भी उत्सुकता होती है कि आखिर इस बॉक्स में क्या है. जैसे ही लड़का बॉक्स खोलता है, वह हैरान रह जाती हैं. अंदर से गरमा-गरम पराठा निकला होता है. यह देखकर क्लास में मौजूद बच्चे हंसने लगते हैं.

लड़के ने आईफोन के कवर में पैक किए थे पराठे

वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि लड़के ने अपने खाने का पराठा बाकायदा आईफोन के कवर में पैक किया था. मैडम मजाकिया अंदाज में पूछती हैं कि ये लंच किसने पैक किया. लड़का मासूमियत से जवाब देता है कि मैडम, मैंने ही पैक किया. इसके बाद मैडम पूछती हैं कि तुमको किसने बोला था पराठा फोन के कवर में रखने के लिए. लड़का चुपचाप खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद शर्माते हुए मुस्कुराने लगता है. क्लास के बच्चे भी खड़े होकर देखने लगते हैं और माहौल पूरी तरह मजेदार बन जाता है.

वीडियो बनाने वाली मैडम खुद इस पूरे मजेदार पल को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं ताकि बाद में बच्चों को दिखाया जा सके. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर खूब मजे ले रहे हैं.