दिल्ली की सर्दी ने इस बार ऐसा खेल बिगाड़ा है कि अब क्रिकेट भी कोहरे के आगे बेबस नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मजेदार वीडियो में दिल्ली के लड़कों का “विंटर स्ट्रगल” साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैदान में क्रिकेट मैच चल रहा है, बल्लेबाज पूरे जोश के साथ शॉट मारता है और गेंद हवा में उड़ते ही फील्डर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है. लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है, जब गेंद वापस क्रीज पर फेंकने की बारी आती है. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

कोहरे की वजह से क्रिकेट नहीं खेल पा रहे गली क्रिकेटर

वीडियो में दिख रहा है कि घना कोहरा ऐसा छाया हुआ है कि फील्डर को सामने खड़ा बल्लेबाज या विकेटकीपर दिखाई ही नहीं देता. बेचारा फील्डर इधर-उधर घूमता नजर आता है, कभी दाएं तो कभी बाएं, मानो ‘गेंद कहां फेंकूं’ वाली पहेली सुलझा रहा हो. वीडियो में उसकी कन्फ्यूजन देखकर साफ लगता है कि दिल्ली की ठंड अब सिर्फ ठिठुराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि खेल के नियम भी बदल रही है. वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि कोहरे की वजह से केवल गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर या प्लेन उड़ाने वाले पायलट ही परेशान नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के वो लड़के भी परेशान हैं जो रोज क्रिकेट खेलकर अपना मनोरंजन किया करते हैं. लेकिन इस तरफ तो किसी का ध्यान गया ही नहीं है.

यूजर्स ले रहे मजे, बोले अब कोहरा देगा आउट

इस वायरल वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं. कोई लिख रहा है कि “ये क्रिकेट नहीं, कोहरे में खोज अभियान है”, तो कोई कह रहा है “दिल्ली में अब अंपायर नहीं, कोहरा आउट देगा.” कुल मिलाकर, दिल्ली के लड़कों का यह दर्द लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आया है. ठंड और कोहरे के इस मौसम में क्रिकेट खेलना किसी एडवेंचर से कम नहीं, और यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

