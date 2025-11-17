शादी हो और डांस ना हो, ये तो आजकल मानो शादी ही नहीं मानी जाती. लेकिन कुछ लोग ट्रेंड का ऐसा पीछा करते हैं कि पीछे सिर्फ हंसी. शर्म और वायरल क्लिप्स की आग ही छोड़ जाते हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो इसी ट्रेंड चेजिंग का ताजा नमूना है. जहां एक दुल्हन अपनी शादी के डांस फ्लोर पर ऐसी जिद में उतरती है कि देखने वाले भी समझ नहीं पाते कि वो दुल्हन की तारीफ करें या उसे ट्रेंड से दूर भागने की सलाह दें. माहौल ठंडा. बाराती थके हुए. दूल्हा बिल्कुल मूड में नहीं और बीच में बेचारी दुल्हन, जिसे सिर्फ एक ही चीज करनी है.. डांस.. और वो भी फोर्सफुल.

जबरदस्ती और अजीब डांस से दुल्हन हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के डांस फ्लोर पर दुल्हन का फोर्सफुल डांस लोगों के बीच मजाक और चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे डांस करने पर मजबूर करती है. लेकिन दूल्हा पूरे समय न सिर्फ अनिच्छुक नजर आता है बल्कि दुल्हन की तरफ ठीक से देखता तक नहीं है. दूल्हे के चेहरे पर साफ झलकता है कि वह डांस के मूड में बिल्कुल नहीं है. उसके बावजूद दुल्हन लगातार ट्रेंड वाले स्टेप्स करती रहती है.

दूल्हे को नहीं आया कोई इंटरेस्ट

दुल्हन दूल्हे का हाथ पकड़कर घसीटती है. पोज मारती है. स्टेप्स डालती है. लेकिन दूल्हा मानो किसी सरकारी फंक्शन में खड़ा हो जहां तालियां भी फॉर्मेलिटी में बजती हैं. आसपास खड़े लोग मुंह छिपाते हैं और कैमरा थामे लोग भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाते. वीडियो ऐसा है कि देखने वाले एक ही बात कहते दिख रहे हैं "भाई, जबरदस्ती डांस मत करो. वरना खुद ही वायरल कंटेंट बन जाओगे."

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को singhshailesh099 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे जिसने भी उकसाया है उसे पाप लगेगा. एक और यूजर ने लिखा...भाई तो फंस गया अब क्या होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चिंता मत कर भाई, हंसने वालों की फिल्डिंग सेट है बीवीयों से.

