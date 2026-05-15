बारात में नागराज कहां से आ गए? घोड़ी पर था दूल्हा तभी दोस्त करने लगा नागिन डांस, देखें वीडियो

भारतीय शादियों में नागिन डांस का क्रेज कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में दूल्हा घोड़ी पर आराम से बैठा नजर आता है, तभी उसका एक दोस्त अचानक दूल्हे के साथ घोड़ी पर बैठकर ऐसा अल्टीमेट नागिन डांस करने लगता है कि बारात में मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. किसी ने इसे अलग लेवल का नागिन डांस बताया तो किसी ने कहा कि अगर घोड़ी डर कर भाग जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता था. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

बारात में शुरू हुआ, अल्टीमेट नागिन डांस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RebelliousPari8 नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और बारात भी धूमधाम से आगे बढ़ रही है. तभी उसके साथ आगे घोड़ी पर एक शख्स जाकर बैठता है और घोड़ी पर बैठे-बैठे ही अजीबो-गरीब स्टेप्स करते हुए नागिन डांस शुरू कर देता है. उसका अंदाज इतना अलग होता है कि आसपास खड़े लोग भी उसे देख कर ठहाके लगाने लगता है. डांस करने वाला शख्स कभी घोड़ी के लेफ्ट साइड में पूरा लटक जाता है तो कभी राइट साइड में लटक जाता है. वह हाथों से सांप जैसे मूव्स बनाकर लोगों को एंटरटेन करते दिखता है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह पूरी बारात का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है. वहीं इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. साथ ही कई लोग भी इस वीडियो पर कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

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यूजर्स ने कहा- रुक जा भाई नागमणि लेकर ही जाएगा क्या

इस वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स के कमेंट्स के बाढ़ आ गई. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया यह नागिन डांस तो अलग लेवल का है, पूरी बारात का मूड सेट कर दिया. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में कहा अगर घोड़ी भी इसके साथ डांस करने लगती तो दूल्हे राजा का क्या होता है. एक और यूजर ने लिखा अरे रुक जा भाई नागमणि लेकर जाएगा क्या. किसी ने इसे बॉलीवुड से जोड़ते हुए लिखा यह वही स्टेप है जो अक्षय कुमार ने एक फिल्म में घोड़ी पर बैठकर नागिन डांस किया था. हालांकि कई लोगों को वीडियो मजेदार लगा, लेकिन कुछ यूजर ने इसे खतरनाक भी बताया. एक यूजर ने लिखा घोड़ा डर कर भाग जाता तो बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं दूसरा यूजर हल्के गुस्से में कमेंट करता है आजकल शादी, शादी कम और तमाशा ज्यादा बनती जा रही है. एक और यूजर ने कमेंट किया ऐसे नमूनों को शादी में कंट्रोल करके रखना चाहिए.

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