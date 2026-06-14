शोक सभा में डांस! 93 साल की बुजुर्ग की मौत पर घर में सजी ठुमकों की महफिल, VIDEO देख हैरान लोग

जहां किसी की मौत के मौके पर आमतौर पर मातम और आंसुओं का माहौल होता है, वहां अगर DJ और ठुमकों की महफिल सज जाए तो लोग हैरान तो होंगे ही. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 93 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद शोक सभा में ऑर्केस्ट्रा बुलाकर डांस कराया गया. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है और लोग पूछ रहे हैं ये श्रद्धांजलि है या जश्न?

शौक सभा में रखा गया ऑर्केस्ट्रा डांस

सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो एक शोक सभा का है, जहां 93 साल की बुजुर्ग महिला ‘स्वर्गीय तारा देवी’ को श्रद्धांजलि देने के नाम पर स्टेज सजाकर डांस और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया.

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वीडियो में साफ नजर आता है कि एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, जिस पर एक महिला डांसर फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रही है. पीछे लगे पोस्टर में ‘भावपूर्ण श्रद्धांजलि’ लिखा हुआ है और एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर के साथ जन्म और मृत्यु की तारीख भी दर्ज है.

गम के माहौल में लगी ठुमकों की महफिल

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जहां एक तरफ यह कार्यक्रम शोक सभा बताया जा रहा है, वहीं माहौल किसी शादी या जश्न से कम नहीं लग रहा. स्टेज के सामने बैठे लोग डांस का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं, मानो कोई समारोह चल रहा हो. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स इस पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “आजकल लोगों ने मौत को भी तमाशा बना दिया है.” वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “ये श्रद्धांजलि है या एंटरटेनमेंट शो?”

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यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इसे “संवेदनहीनता की हद” बताया. एक यूजर ने लिखा, “जहां आंसू होने चाहिए थे, वहां ठुमके लग रहे हैं… ये कैसा समय आ गया है?” वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “श्रद्धांजलि के नाम पर एंटरटेनमेंट शो चल रहा है, ये परंपराओं का मजाक है.” कुछ लोगों ने इसे सीधे-सीधे “तमाशा” करार दिया और कहा कि मौत जैसे गंभीर मौके को इस तरह पेश करना गलत है. हालांकि, दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ऐसे भी दिखे जिन्होंने परिवार का बचाव किया. उनका कहना था कि हर किसी का दुख जताने का तरीका अलग होता है और अगर परिवार ने ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ के तौर पर विदाई दी है.

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