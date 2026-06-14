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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशोक सभा में डांस! 93 साल की बुजुर्ग की मौत पर घर में सजी ठुमकों की महफिल, VIDEO देख हैरान लोग

शोक सभा में डांस! 93 साल की बुजुर्ग की मौत पर घर में सजी ठुमकों की महफिल, VIDEO देख हैरान लोग

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जहां एक तरफ यह कार्यक्रम शोक सभा बताया जा रहा है, वहीं माहौल किसी शादी या जश्न से कम नहीं लग रहा. स्टेज के सामने बैठे लोग डांस का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 02:27 PM (IST)
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जहां किसी की मौत के मौके पर आमतौर पर मातम और आंसुओं का माहौल होता है, वहां अगर DJ और ठुमकों की महफिल सज जाए तो लोग हैरान तो होंगे ही. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 93 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद शोक सभा में ऑर्केस्ट्रा बुलाकर डांस कराया गया. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है और लोग पूछ रहे हैं ये श्रद्धांजलि है या जश्न?

शौक सभा में रखा गया ऑर्केस्ट्रा डांस

सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो एक शोक सभा का है, जहां 93 साल की बुजुर्ग महिला ‘स्वर्गीय तारा देवी’ को श्रद्धांजलि देने के नाम पर स्टेज सजाकर डांस और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया.

 
 
 
 
 
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वीडियो में साफ नजर आता है कि एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, जिस पर एक महिला डांसर फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रही है. पीछे लगे पोस्टर में ‘भावपूर्ण श्रद्धांजलि’ लिखा हुआ है और एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर के साथ जन्म और मृत्यु की तारीख भी दर्ज है.

गम के माहौल में लगी ठुमकों की महफिल

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जहां एक तरफ यह कार्यक्रम शोक सभा बताया जा रहा है, वहीं माहौल किसी शादी या जश्न से कम नहीं लग रहा. स्टेज के सामने बैठे लोग डांस का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं, मानो कोई समारोह चल रहा हो. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स इस पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “आजकल लोगों ने मौत को भी तमाशा बना दिया है.” वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “ये श्रद्धांजलि है या एंटरटेनमेंट शो?”

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इसे “संवेदनहीनता की हद” बताया. एक यूजर ने लिखा, “जहां आंसू होने चाहिए थे, वहां ठुमके लग रहे हैं… ये कैसा समय आ गया है?” वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “श्रद्धांजलि के नाम पर एंटरटेनमेंट शो चल रहा है, ये परंपराओं का मजाक है.” कुछ लोगों ने इसे सीधे-सीधे “तमाशा” करार दिया और कहा कि मौत जैसे गंभीर मौके को इस तरह पेश करना गलत है. हालांकि, दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ऐसे भी दिखे जिन्होंने परिवार का बचाव किया. उनका कहना था कि हर किसी का दुख जताने का तरीका अलग होता है और अगर परिवार ने ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ के तौर पर विदाई दी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 02:27 PM (IST)
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