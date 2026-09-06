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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऔर मिट गई चुल्ल...छलांग मारकर पार कर रहे थे नाला, सीधे पानी में हुई लैंडिंग

और मिट गई चुल्ल...छलांग मारकर पार कर रहे थे नाला, सीधे पानी में हुई लैंडिंग

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कृष फिल्म के ऋतिक रोशन के स्टाइल में छलांग मारने की कोशिश कर रहा था शख्स, लेकिन नाले के दूसरी तरफ पहुंचने की बजाय जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Sep 2026 02:18 PM (IST)
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आपने सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियोज देखे होंगे. लोग अलग-अलग तरीके से करतब दिखाकर वायरल हो जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक दिखाई देता है जो नाले के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है. लेकिन मजेदर बात यह है कि युवक साधारण तरीके से नाला पार करने की बजाय उसे किसी सुपरहीरो के स्टाइल में पार करने की कोशिश करता है. युवक की कोशिश से लगता है कि वह नाला पार करने ही वाला है, फिर आगे जो होता है उसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है.

नाले में गिरा युवक

वीडियो में हम देखते है कि एक युवक दूर से भागता हुआ आ रहा है. उसका जज्बा देखकर तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह छलांग लगाते ही नाले की दूसरी ओर पहुंच जाएगा, लेकिन शायद उसकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था. नाले को पार करने से पहले ही वह नाले में गिर जाता है. वह नाले के दूसरी ओर पहुंच ही गया था कि बस उसका पांव किनारे से लग गया और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह गिर जाता है. वीडियो में युवक की साथ तीन और लोग नाले के पास बैठे दिखाई देते हैं, जो युवक के गिरने पर उसके ऊपर हंसते हुए दिखाई देते हैं.

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यूजर्स को मजेदार लग रहा वीडियो

लोग इस वीडियो को बड़े ही मजेदार अंदाज से देख रहे हैं. उन्हें यह वीडियो बहुत हंसा रहा है. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार और फनी कमेंट्स कर रहे हैं. कई यूजर्स ने तो कमेंट सेक्शन को हंसने वाले इमोजी से भर दिया है. वहीं अन्य यूजर्स भी फनी कमेंट्स कर के वीडियो को और ज्यादा मजेदार बना रहे हैं. एक यूजर ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में लिखा है कि भाई नाला पार करने गए थे, लेकिन नाले ने ही बोल दिया कि आज मेहमान हमारे घर आए हैं. दूसरे यूजर ने भी ऐसे ही फनी अदांज में लिखा है कि भाई को लगा था नाला उड़कर पार हो जाएगा लेकिन नाला बोला पहले मेरे अंदर से होकर जाओ.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 02:18 PM (IST)
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