Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसमुद्र में लगाई डुबकी और पानी में बना डाली पेंटिंग- वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

समुद्र में लगाई डुबकी और पानी में बना डाली पेंटिंग- वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर एक पेंटिंग आर्टिस्ट से मिलता है और उससे एक बेहद अलग सवाल पूछता है. व्लॉगर उससे जानना चाहता है कि क्या वह समुद्र के अंदर जाकर पेंटिंग बना सकता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई समुद्र के अंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है. वीडियो में एक पेंटिंग आर्टिस्ट को समुद्र की गहराई में जाकर पेंटिंग बनाने का अनोखा चैलेंज दिया जाता है. खास बात यह है कि आर्टिस्ट इस मुश्किल चुनौती से पीछे नहीं हटता, बल्कि पहले थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे स्वीकार कर लेता है. इसके बाद जो होता है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

व्लॉगर ने पूछा सवाल, आर्टिस्ट ने कहा- हां, कर सकता हूं

वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर एक पेंटिंग आर्टिस्ट से मिलता है और उससे एक बेहद अलग सवाल पूछता है. व्लॉगर उससे जानना चाहता है कि क्या वह समुद्र के अंदर जाकर पेंटिंग बना सकता है. सवाल सुनते ही आर्टिस्ट कुछ पल के लिए सोचता है और थोड़ा हिचकिचाता नजर आता है. लेकिन इसके बाद वह पूरे भरोसे के साथ चुनौती स्वीकार कर लेता है. बस फिर क्या था, दोनों इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mr deepak (@deluxebhaiyaji)

ट्रेन से समुद्र तक का सफर, फिर बीच से सीधे पानी की गहराई में

चैलेंज स्वीकार करने के बाद आर्टिस्ट और व्लॉगर ट्रेन में बैठकर समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं. स्टेशन पर पहुंचने के बाद दोनों टैक्सी लेते हैं और सीधे बीच पर पहुंचते हैं. यहां पहुंचकर वे स्कूबा डाइविंग एक्टिविटी से जुड़े लोगों से बात करते हैं और समुद्र के अंदर जाने की तैयारी शुरू होती है. जरूरी तैयारी पूरी करने के बाद आर्टिस्ट स्कूबा डाइविंग गियर पहनता है और व्लॉगर के साथ समुद्र की गहराई में उतर जाता है.

पानी के अंदर शुरू हुई असली परीक्षा

समुद्र की गहराई में पहुंचने के बाद आर्टिस्ट के सामने असली चुनौती होती है. जमीन पर आराम से बैठकर या खड़े होकर पेंटिंग बनाना एक बात है, लेकिन पानी के अंदर रहकर ब्रश चलाना बिल्कुल अलग अनुभव है. आसपास पानी, लहरों की हलचल और सीमित समय के बीच आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने में जुट जाता है. वीडियो में वह पूरी एकाग्रता के साथ पानी के अंदर ब्रश चलाता दिखाई देता है. देखते ही देखते कैनवास पर एक पक्षी की तस्वीर उभरने लगती है.

बाहर निकलते ही चेहरे पर दिखी जीत की खुशी

काफी मेहनत के बाद आर्टिस्ट समुद्र से बाहर आता है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिखाता है. पानी के अंदर पेंटिंग बनाने का चैलेंज पूरा होने के बाद व्लॉगर और आर्टिस्ट दोनों खुशी से सेलिब्रेट करते हैं. यह पूरा पल वीडियो का सबसे शानदार हिस्सा नजर आता है. जिस काम को शुरू करने से पहले आर्टिस्ट खुद भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, आखिरकार उसने उसे पूरा करके दिखा दिया.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसा टैलेंट पहली बार देखा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी आर्टिस्ट के इस अनोखे टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि समुद्र के अंदर पेंटिंग बनाना आसान काम नहीं है और इसके लिए कला के साथ-साथ जबरदस्त धैर्य और आत्मविश्वास भी चाहिए. कुछ यूजर्स ने आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी की तारीफ करते हुए कहा कि कलाकार अगर ठान ले तो किसी भी जगह अपनी कला दिखा सकता है. वहीं कुछ लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बेहद रोमांचक और अनोखा बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
फावड़े से मलबा हटा छात्रों को बचाते दिखे लोग- DU हादसे का दर्दनाक वीडियो वायरल
फावड़े से मलबा हटा छात्रों को बचाते दिखे लोग- DU हादसे का दर्दनाक वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
शिक्षक दिवस के मौके पर अपने गुरु से मिले ओम बिरला- वीडियो में दिखी सादगी
शिक्षक दिवस के मौके पर अपने गुरु से मिले ओम बिरला- वीडियो में दिखी सादगी
ट्रेंडिंग
और मिट गई चुल्ल...छलांग मारकर पार कर रहे थे नाला, सीधे पानी में हुई लैंडिंग
और मिट गई चुल्ल...छलांग मारकर पार कर रहे थे नाला, सीधे पानी में हुई लैंडिंग
ट्रेंडिंग
राधारानी बन मंदिर पहुंची मासूस, भक्तों ने छुए पैर; वीडियो वायरल
राधारानी बन मंदिर पहुंची मासूस, भक्तों ने छुए पैर; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi
MP Sagar Liquor Tragedy: जहरीली शराब कांड के तार यूपी से जुड़े !। CM Mohan Yadav। MP Liquor Case
Kharge On PM Modi: विपक्ष पर PM मोदी का बड़ा कटाक्ष, ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे भड़के
UP-Bihar Flood Alert: रौद्र रूप में गंगा..UP -Bihar -Jharkhand में हाहाकार। Flood Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिल्डिंग गिरी, चश्मदीद ने कहा, 'जो छात्र अपने कमरों के...'
दिल्ली में बिल्डिंग गिरी, चश्मदीद ने कहा, 'जो छात्र अपने कमरों के...'
क्रिकेट
Watch: दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
ट्रेंडिंग
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
टेक्नोलॉजी
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget