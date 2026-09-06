समुद्र में लगाई डुबकी और पानी में बना डाली पेंटिंग- वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर एक पेंटिंग आर्टिस्ट से मिलता है और उससे एक बेहद अलग सवाल पूछता है. व्लॉगर उससे जानना चाहता है कि क्या वह समुद्र के अंदर जाकर पेंटिंग बना सकता है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई समुद्र के अंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है. वीडियो में एक पेंटिंग आर्टिस्ट को समुद्र की गहराई में जाकर पेंटिंग बनाने का अनोखा चैलेंज दिया जाता है. खास बात यह है कि आर्टिस्ट इस मुश्किल चुनौती से पीछे नहीं हटता, बल्कि पहले थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे स्वीकार कर लेता है. इसके बाद जो होता है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.
व्लॉगर ने पूछा सवाल, आर्टिस्ट ने कहा- हां, कर सकता हूं
वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर एक पेंटिंग आर्टिस्ट से मिलता है और उससे एक बेहद अलग सवाल पूछता है. व्लॉगर उससे जानना चाहता है कि क्या वह समुद्र के अंदर जाकर पेंटिंग बना सकता है. सवाल सुनते ही आर्टिस्ट कुछ पल के लिए सोचता है और थोड़ा हिचकिचाता नजर आता है. लेकिन इसके बाद वह पूरे भरोसे के साथ चुनौती स्वीकार कर लेता है. बस फिर क्या था, दोनों इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं.
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ट्रेन से समुद्र तक का सफर, फिर बीच से सीधे पानी की गहराई में
चैलेंज स्वीकार करने के बाद आर्टिस्ट और व्लॉगर ट्रेन में बैठकर समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं. स्टेशन पर पहुंचने के बाद दोनों टैक्सी लेते हैं और सीधे बीच पर पहुंचते हैं. यहां पहुंचकर वे स्कूबा डाइविंग एक्टिविटी से जुड़े लोगों से बात करते हैं और समुद्र के अंदर जाने की तैयारी शुरू होती है. जरूरी तैयारी पूरी करने के बाद आर्टिस्ट स्कूबा डाइविंग गियर पहनता है और व्लॉगर के साथ समुद्र की गहराई में उतर जाता है.
पानी के अंदर शुरू हुई असली परीक्षा
समुद्र की गहराई में पहुंचने के बाद आर्टिस्ट के सामने असली चुनौती होती है. जमीन पर आराम से बैठकर या खड़े होकर पेंटिंग बनाना एक बात है, लेकिन पानी के अंदर रहकर ब्रश चलाना बिल्कुल अलग अनुभव है. आसपास पानी, लहरों की हलचल और सीमित समय के बीच आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने में जुट जाता है. वीडियो में वह पूरी एकाग्रता के साथ पानी के अंदर ब्रश चलाता दिखाई देता है. देखते ही देखते कैनवास पर एक पक्षी की तस्वीर उभरने लगती है.
बाहर निकलते ही चेहरे पर दिखी जीत की खुशी
काफी मेहनत के बाद आर्टिस्ट समुद्र से बाहर आता है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिखाता है. पानी के अंदर पेंटिंग बनाने का चैलेंज पूरा होने के बाद व्लॉगर और आर्टिस्ट दोनों खुशी से सेलिब्रेट करते हैं. यह पूरा पल वीडियो का सबसे शानदार हिस्सा नजर आता है. जिस काम को शुरू करने से पहले आर्टिस्ट खुद भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, आखिरकार उसने उसे पूरा करके दिखा दिया.
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सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसा टैलेंट पहली बार देखा
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी आर्टिस्ट के इस अनोखे टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि समुद्र के अंदर पेंटिंग बनाना आसान काम नहीं है और इसके लिए कला के साथ-साथ जबरदस्त धैर्य और आत्मविश्वास भी चाहिए. कुछ यूजर्स ने आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी की तारीफ करते हुए कहा कि कलाकार अगर ठान ले तो किसी भी जगह अपनी कला दिखा सकता है. वहीं कुछ लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बेहद रोमांचक और अनोखा बता रहे हैं.
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