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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयात्री को फ्लाइट से दिखा चांद पर जाता रॉकेट, कैमरे में कैद नजारा देख नासा भी रह गया हैरान, वीडियो वायरल

यात्री को फ्लाइट से दिखा चांद पर जाता रॉकेट, कैमरे में कैद नजारा देख नासा भी रह गया हैरान, वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि यह नजारा नासा के चंद्र मिशन के लॉन्च के दौरान का है. दशकों बाद हो रहे इस बड़े मिशन को हवा में उड़ती फ्लाइट से देख पाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 04 Apr 2026 08:06 PM (IST)
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आसमान में उड़ती फ्लाइट, नीचे फैला बादलों का समंदर और अचानक दूर कहीं से उठती आग की एक लंबी लकीर…ऐसा नजारा हर किसी के नसीब में नहीं होता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है, जिसमें एक यात्री ने फ्लाइट के अंदर से ही चांद की ओर जाते रॉकेट को अपने कैमरे में कैद कर लिया. यह पल इतना अद्भुत था कि देखने वाला खुद को रोक नहीं पाया और लगातार उस नजारे को तब तक देखता रहा, जब तक रॉकेट आंखों से ओझल नहीं हो गया.

आसमान से दिखा रॉकेट लॉन्च का दुर्लभ नजारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट के अंदर बैठे यात्री ने खिड़की से बाहर झांकते हुए रॉकेट लॉन्च को रिकॉर्ड किया. आसमान में एक चमकदार आग की लकीर तेजी से ऊपर उठती नजर आती है, जो सीधे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही होती है. यह दृश्य बेहद शानदार और रोमांच से भरा हुआ है.

 
 
 
 
 
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नासा के मिशन की झलक, बना यादगार पल

बताया जा रहा है कि यह नजारा नासा के चंद्र मिशन के लॉन्च के दौरान का है. दशकों बाद हो रहे इस बड़े मिशन को हवा में उड़ती फ्लाइट से देख पाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है. वीडियो शेयर करने वाले यात्री ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे खास पल बताया. उसने लिखा कि वह छुट्टियों से लौटते समय फ्लाइट में था और अचानक उसे यह नजारा देखने को मिला. उन्होंने रॉकेट को तब तक देखा, जब तक वह पूरी तरह नजरों से गायब नहीं हो गया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

वायरल हो रहा वीडियो, नासा ने भी दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर खुद नासा ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, “इसे ही हम फर्स्ट क्लास व्यू कहते हैं.” नासा का यह जवाब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसा नजारा देखने के लिए किस्मत का होना जरूरी है. वहीं कुछ लोग इसे जिंदगी का सबसे ‘लकी मोमेंट’ बता रहे हैं. वीडियो को ksmathandmore नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

Published at : 04 Apr 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
TRENDING Viral Rocket From Flight Video Nasa Reaction
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