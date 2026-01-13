Raipur News (Chhattisgarh): गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के तात्या भील बॉयज हॉस्टल में नाश्ते को लेकर हुए झगड़े के बाद एक छात्र को चाकू दिखाकर धमकाने और पीछा करने का मामला सामने आया है.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने सोमवार को एक कुक और एक मेस कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. पीड़ित छात्र हर्ष अग्रवाल, बीटेक के तीसरे वर्ष के छात्र हैं, और उन्होंने 11 जनवरी को कोनी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई.

मेस स्टाफ पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार यह घटना शाम के करीब 6 बजे शुरू हुई जब हर्ष अग्रवाल ने मेस स्टाफ से एक अन्य छात्र को 'आलूगुंडा' (आलू का नाश्ता) परोसने को कहा. मेस स्टाफ दीपक केवट (21) और दीपेंद्र केवट (19) ने कथित तौर पर नाश्ता देने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज करने लगे.

स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब दोनों स्टाफ मेस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए और चाकू लेकर उनका पीछा करने लगे. छात्र किसी भी तरह बचकर निकलने में कामयाब रहा और अपने दोस्तों तक पहुंच गया. लेकिन आरोप यह है कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था.

24 घंटे में गिरफ्तारी, चाकू बरामद

कोनी पुलिस अधिकारी का कहना है कि दोनों आरोपी जांजगीर-चांपा जिले के करही गांव के निवासी हैं और शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया, “पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने कहा है कि इस गंभीर घटना की जांच गंभीरता से होगी और विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर शांति भंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई करते समय कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार की साझेदारी नहीं की जाएगी.