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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसपना सच हो गया...कार के सामने अचानक आई बाघिन, अंगड़ाई लेते हुए दिखाए नखरे

सपना सच हो गया...कार के सामने अचानक आई बाघिन, अंगड़ाई लेते हुए दिखाए नखरे

कार सवारों ने जब सड़क पर बाघिन को देखा तो गाड़ी वहीं रोक दी. बाघिन को गाड़ियों या इंसानों की मौजूदगी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा. वह सड़क पर इस तरह पसरी थी मानो सड़क उसकी बपौती हो.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Sep 2026 03:24 PM (IST)
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जंगल सफारी पर जाने वाले लोग घंटों भटकते हैं ताकि उन्हें एक बार शेर या बाघ की झलक मिल जाए. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह नजारा कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है. 5 सितंबर 2026 की तड़के सुबह कुछ लोग सफारी के लिए निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें एक ऐसी सरप्राइज एंट्री मिली, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी. एक युवा बाघिन पक्की सड़क के बीचों-बीच बड़े आराम से लेटी हुई थी. वीडियो में बाघिन का शाही अंदाज दिखाया गया है जिसे देखकर साफ लग रहा है कि क्यों बड़ी बिल्लियां ही जंगल पर राज करती हैं और क्यों यह उनका खानदानी रुतबा है. वीडियो देखकर आपको भी यह बातें बखूबी समझ आ जाएंगी.

अंगड़ाई ली, जीभ निकाली और दिखाए जबरदस्त नखरे

कार सवारों ने जब सड़क पर बाघिन को देखा तो गाड़ी वहीं रोक दी. बाघिन को गाड़ियों या इंसानों की मौजूदगी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा. वह सड़क पर इस तरह पसरी थी मानो सड़क उसकी बपौती हो. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बाघिन कभी सड़क पर पूरी तरह फैल जाती, तो कभी अंगड़ाई लेते हुए अपनी जीभ बाहर निकालकर नखरे दिखाती. कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उसका यह 'मॉर्निंग नैप' और शाही अंदाज देखकर पर्यटक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए.

 
 
 
 
 
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'हम बाघ ढूंढने निकले थे, वो हमारा इंतजार कर रही थी'

इस अद्भुत नजारे को कार में मौजूद लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया. उन्होंने इस पल को 'सपने के सच होने' और 'जिंदगी भर याद रहने वाली मेमोरी' जैसा बताया.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही इंटरनेट पर छा गया है. यूजर्स बाघिन की इस 'अदा' और 'रॉयल नखरों' पर फिदा हो गए हैं. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि "जंगल का असली राजा कौन है, यह इस बाघिन ने बिना कुछ कहे ही साबित कर दिया." वही कुछ लोगों का कहना है कि सड़क पर इस तरह बेखौफ होकर सोना सिर्फ जंगल के असली मालिकों के ही बस की बात है. वीडियो को ketanzagade_photography नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 03:24 PM (IST)
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