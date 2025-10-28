सोशल मीडिया की दुनिया में रोजाना लाखों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ क्लिप ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे से बच्चे को उसके पिता ने ऐसा सरप्राइज दिया कि वो खुशी से झूम उठा. वीडियो में बच्चा जमीन पर बैठा हुआ दिखाई देता है. तभी पीछे से उसका पिता चुपचाप एक नई साइकिल लेकर आता है और बच्चे के सामने रख देता है. जैसे ही बच्चा मुड़कर देखता है, उसके चेहरे पर जो खुशी झलकती है, उसे देखकर हर किसी का दिल पिघल जाता है.

बच्चे को पिता ने साइकिल गिफ्ट करके दिया भावुक सरप्राइज

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा पहले तो थोड़ी देर तक हैरान रह जाता है, मानो उसे यकीन ही न हो कि यह उसकी अपनी साइकिल है. फिर अचानक उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान फैल जाती है. वो खुशी से उछल पड़ता है और साइकिल की ओर दौड़कर उसे अपने छोटे हाथों से पकड़ लेता है. पिता के इस प्यारे सरप्राइज पर बच्चे की मासूम प्रतिक्रिया ने इंटरनेट पर लोगों की आंखें नम कर दी हैं.

खुशी से झूम उठी मां, बजाने लगी ताली

इस वीडियो में पिता का चेहरा भी खुशी से झूम उठता है. बेटे की मुस्कान देखकर वो भावुक हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं. इस पूरे पल को किसी परिजन ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है और हर जगह इसे भरपूर प्यार मिल रहा है. बच्चे की मासूमियत देखकर पीछे रसोई घर में खड़ी मां भी तालियां बजाने लगती हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

