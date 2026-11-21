सबसे पहले मेरठ का नीला ड्रम कांड, इसके बाद मेरठ के ही सांप कांड और पुणे के पहाड़ी से धक्का देने के मामलों ने नए रिश्तों की नींव पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में देव उठनी एकादशी से शादी का सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर शादी का एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें वरमाला से ठीक पहले दुल्हन के तेवर एकदम बागी नजर आए. ऐसे में यूजर्स दूल्हे को शादी टालने की सलाह देते दिखे. आइए जानते हैं कि क्या कुछ है इस वीडियो में.

कैसे दिखे दुल्हन के तेवर?

वीडियो में एक कमरे का सीन दिख रहा है. यहां दूल्हा-दुल्हन के अलावा दुल्हन की एक रिश्तेदार मौजूद हैं. दूल्हा वरमाला लेकर खड़ा है, लेकिन दुल्हन किसी बात पर नाराजगी जताने लगती है. ऐसे में उसकी रिश्तेदार समझाने की कोशिश करती है और वरमाला पहनाने के लिए कहती है तो दुल्हन भड़क जाती है. वह अपनी रिश्तेदार को खरी-खोटी सुनाने लगती है और अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती है.

Iss bande ki fielding set hai, neele drum mein jyega 😃😂 https://t.co/EEN34OEy0W — Khusbu Pandey (@khusbupandey444) November 20, 2026

लोगों के मन में डर का माहौल

बिना पसंद के शादी के बाद हुई घटनाओं को देखते हुए लोगों के मन में अब भी डर का माहौल है. उनका कहना है कि अगर लड़का या लड़की को रिश्ता पसंद नहीं है तो जबरन उनकी शादी किसी भी हाल में नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इससे उन दोनों की जिंदगी खराब हो जाती है. अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, जब दोनों समाज का लिहाज करके साथ रहने की कसमें और वादे निभाते थे. अब लड़का या लड़की परिवार वालों की जिद के आगे तो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन बाद में इतने खौफनाक कदम उठा लेते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है.

यूजर्स ने तो दूल्हे को दी यह सलाह

इस वीडियो को खुशबू पांडे नाम की यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि इस बंदे की तो फील्डिंग सेट है. नीले ड्रम में जाएगा. वहीं, वीडियो पर टेक्स्ट में लिखा है कि अभी भी मौका है भाई. टॉयलेट का बहाना बनाकर भाग जाओ. इस पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. सुरेश सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि यह लड़का तो जानबूझकर फंस रहा है. शायद दुल्हन की खूबसूरती के आगे इसने अपनी जान दांव पर लगा दी है. वहीं, संग्राम सिंह ने लिखा कि इस दूल्हे को तो अब भगवान ही बचाए. एक अन्य यूजर का कहना है कि लड़के में जरा भी दिमाग नहीं है. वह कलेश की फैक्ट्री जॉइन कर रहा है.

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