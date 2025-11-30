शुभम को बचाने के लिए फैसल ने लगा दी जान की बाजी, डूबते शख्स का हाथ थामे रहा नाविक- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. एक कार तालाब में डूब रही थी और सबके सामने एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना ड्राइवर को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया. यह नज़ारा इतना रोमांचक और भावुक था कि देखने वाले भी सांस रोके खड़े रह गए. और जैसे ही ड्राइवर को बचाया गया. भीड़ ने राहत की सांस ली और उस युवक को हीरो घोषित कर दिया.

पानी में डूबने लगा शुभम तो फरिश्ता बनकर पहुंचा फैसल

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कार तालाब में धीरे-धीरे डूबती दिखाई देती है. चारों तरफ मौजूद लोग घबराए हुए आवाज लगा रहे हैं कि कोई मदद करे, वरना अंदर फंसा ड्राइवर बाहर नहीं निकल पाएगा. उसी दौरान एक पुरानी और जर्जर-सी नाव पर बैठा युवक अचानक आगे आता है. जिसका नाम फैसल है. वीडियो में दिखता है कि फैसल बिना एक पल गंवाए चप्पू चलाता है और नाव को कार की ओर तेजी से मोड़ देता है. तालाब का पानी कार के आधे हिस्से को निगल चुका था और ड्राइवर अंदर बुरी तरह फंस गया था. देखने वालों को एक पल ऐसा भी लगा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है. लेकिन फैसल रुकता नहीं है. वह कार की खिड़की के पास पहुंचकर पूरे दम से ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश करता है.

कार में भरने लगा पानी, नाविक ने यूं बचा ली जान

ड्राइवर की पहचान शुभम तिवारी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार शुभम अपनी एसयूवी लेकर जा रहे थे तभी अचानक सड़क पर एक बच्चा आ गया. उसे बचाने के चक्कर में कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलटते हुए सीधा तालाब में जा गिरी. कुछ ही सेकंड में पानी अंदर भरने लगा और शुभम बाहर निकलने में असमर्थ हो गए. यह दृश्य तालाब के किनारे मौजूद फैसल ने देखा तो वह हक्का-बक्का रह गया. लेकिन उसने घबराने की बजाय हिम्मत दिखाई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह पानी के दबाव, डूबती कार के वजन और लगातार घटते समय तीनों से एक साथ जूझ रहा था. कई बार ऐसा लगता है कि वह हार मान लेगा, लेकिन वह कोशिश नहीं छोड़ता.

फिल्मी अंदाज में बाहर आए दोनों

कुछ सेकंड की यह जद्दोजहद किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लगती है. और आखिरकार कार पूरी तरह डूबने से ठीक एक पल पहले फैसल शुभम को जोर लगाकर बाहर खींच लेता है. दोनों पानी से बाहर आते ही लोगों की भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है. उस पल हर किसी की आंखों में बस राहत और गर्व था. घटना उत्तरप्रदेश के पीलीभीत शहर की बताई जा रही है. सुबह का वक्त था और इलाके में सामान्य सी शांति थी. लेकिन इस कार हादसे और फैसल की बहादुरी ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हालांकि बचाने वाले के नाम की पुष्टि एबीपी नहीं करता है.

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारत का असली रंग यही तो है. एक और यूजर ने लिखा...आज अगर फैसल नहीं होता तो शुभम की जान जा सकती थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..यनफरत फैलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है ये वीडियो.

