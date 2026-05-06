US में आम को लेकर मारामारी, सुपर मार्केट से फलों का राजा गायब, मिनटों में खाली हो रहीं पेटियां

गर्मी का मौसम और आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना तो तय है . लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आम के लिए लोग इस हद तक दीवाने हो सकते हैं कि कुछ ही घंटों में पूरा स्टॉक खत्म हो जाए . सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मैसेज इसी दीवानगी की कहानी बयां कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में आम सिर्फ फल नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रेंड बन गया है, जिसके लिए लोग पहले से बुकिंग कर रहे हैं. कीमत डॉलर में और डिमांड इतनी कि देखते ही देखते सब कुछ खत्म.

सीमित स्टॉक में बिके केस के केस आम

दरअसल, वायरल मैसेज के मुताबिक अमेरिका में केसर आम का सीमित स्टॉक उपलब्ध कराया गया था. हर केस की कीमत 49.99 डॉलर रखी गई थी, जिसमें करीब 9 से 10 आम शामिल थे. लोगों को पहले से बुकिंग करने के लिए कहा गया था और पेमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लेना तय किया गया. खास बात यह रही कि आम केवल केस के रूप में बेचे जा रहे थे, एक-एक आम खरीदने का विकल्प नहीं दिया गया.

Getting good mangoes in the US is absurdly hard.



4:56pm: new shipment in

5:16pm: sold out https://t.co/euFo8ncQpq pic.twitter.com/nVkDfTh81L — Sheel Mohnot (@pitdesi) May 4, 2026

देखते ही देखते हुआ सोल्ड आउट

मैसेज में आगे बताया गया कि आम का पूरा स्टॉक बेहद कम समय में बुक हो गया . विक्रेता को लोगों से अनुरोध करना पड़ा कि अब कोई और पेमेंट ना करे क्योंकि सभी केसर आम पहले ही बिक चुके हैं . साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि अगले हफ्ते नए स्टॉक के आने की उम्मीद है . इस तेजी से बिकने की खबर ने लोगों को चौंका दिया.

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

जैसे ही यह मैसेज वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...आम के लिए भी वेटिंग लिस्ट. तो वहीं दूसरे ने कहा...भाई ये तो iPhone लॉन्च जैसा माहौल है. एक और यूजर ने मजाक में लिखा...अब आम भी लग्जरी आइटम बन गया है..कुल मिलाकर यह वायरल मैसेज लोगों को हैरान करने के साथ-साथ हंसा भी रहा है.

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